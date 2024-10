Una derrota aclaparadora que el Nàstic ha de fer servir com a punt d’inflexió

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic va patir diumenge contra l’Arenteiro una derrota de les que es recorden. Els grana van disputar un partit gris en la seva totalitat, però que va servir per tornar sota el focus del principal problema de l’equip: la feblesa defensiva. En cursos anteriors, els tarragonins han tingut partits similars quan la temporada anava més avançada, i l’objectiu grana sempre ha sigut convertir la derrota en un punt d’inflexió per créixer.

De fet, el tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va ser clar en les seves declaracions a Tarragona Ràdio després del partit: «La derrota ens fa tocar de peus a terra. Aquesta categoria és molt dura i s’ha demostrat que si no fem les coses bé i no sortim a competir, passa això. Esperem aprendre la lliçó». L’any passat, aquesta situació es va viure a la jornada 15, quan el conjunt grana va caure per 2-0 al camp de l’Unionistas de Salamanca després de fer un partit per a oblidar. Els grana es van aixecar el duel següent contra el Tarazona, tot i que hi havia un incentiu afegit a la banqueta. Després de caure, els tarragonins van sumar cinc victòries conseutives.

Per aconseguir això, s’ha de pal·liar el principal problema de la defensa. En els darrers dos partits fora de casa, el Nàstic va rebre un total de sis gols. De fet, en aquestes vuit primeres jornades de competició, el conjunt grana ha encaixat onze dianes, gairebé la meitat que en tota la darrera temporada regular, que en van ser 24. Actualment, només hi ha tres equips que superen el Nàstic en gols encaixats. El primer és l’Osasuna Promesas, que està en la mateixa situació que els grana, i els altres, amb 13 i 15 gols, són l’Amorebieta i l’Ourense, els darrers classificats.

Evitar la sagnia golejadora és el primer pas i s’ha de sumar amb intensitat. El tercer gol de l’Arenteiro arribava després d’un refús triple que cap defensor grana va atrapar amb contundència. L’elefant a la sala és la situació a l’eix de la defensa. Ni Antonio Leal ni Gorka Pérez han aconseguit regularitat al costat d’Unai Dufur.

El primer la va perdre quan Óscar Sanz el va millorar durant els primers partits i, el segon, va engegar el curs lesionat. El fet de situar Óscar Sanz a la rereguarda va provocar, al seu temps, que els grana perdessin una peça important de control i primer filtre dels atacs a la medul·lar. Ara, amb Sanz lesionat, Pérez i Leal han de fer un pas endavant i guanyar-se la confiança de Dani Vidal.

Cada cap de setmana s’ofereix una nova oportunitat i els grana no poden fer res més que refer-se aquest diumenge contra l’Osasuna Promesas al Nou Estadi.