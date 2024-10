L'Ibiza Islas Pitiusas de Maurizio Pochettino és el primer rival del Nàstic a la Copa del Rei

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona ja coneix el seu rival de la primera ronda de la Copa del Rei. L'Ibiza Islas Pitiusas de Segona Federació s'enfrontarà al conjunt grana entre el 29 i 31 d'octubre, amb dates encara per confirmar. El format de la competició estableix que l'eliminatòria serà a partit únic i el Nàstic, en ser equip de categoria superior actuarà com a visitant i jugarà a l'estadi Can Misses.

El CD Ibiza Islas Pitiusas, club format el 2012, actualment milita al grup 3 de la Segona Federació i es troba 16è, en posicions de descens amb 6 punts en 6 jornades. El conjunt illenc només ha sumat una victòria aquesta temporada. A l'Ibiza Pitiusas hi ha una cara coneguda al Nàstic: Maurizio Pochettino. L'exgrana va marxar lliure aquest mercat d'estiu i ha trobat una nova casa a l'equip balear. De moment, Pochettino ha disputat 5 partits de lliga, dos de titular i ha vist dues targetes grogues.

El Nàstic de Tarragona actuarà com a visitant. En cas d'empat, el partit s'allargaria a la pròrroga i als penals. En cas de guanyar, el Nàstic accediria a la següent ronda contra un rival de Segona Divisió.

L'any passat, el pas del Nàstic a la Copa del Rei va acabar en aquesta primera eliminatòria. Els grana van caure a la tanda de penals contra l'Orihuela en un duel en el qual el Nàstic va errar un penal abans d'anar a la pròrroga. Fa dues temporades, el conjunt grana va guanyar el Racing Rioja i després el Málaga, llavors Segona Divisió, per acabar caient contra l'Osasuna de Primera Divisió.