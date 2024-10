Pablo Fernández, el xèrif del joc aeri del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

En les pilotes aèries, Pablo Fernández és la llei. El davanter del Nàstic va marcar el seu segon gol de la temporada contra el Lugo i va ratificar el seu regnat històric a la categoria. L’asturià és el màxim golejador amb el cap des de la creació de la Primera Federació amb un total de 12 dianes, totes aconseguides amb el Nàstic.

Pablo Fernández és ja un dels jugadors del Nàstic més veterans de la plantilla amb un total de 117 partits en quatre temporades. De fet, només és superat per Pol Domingo i el capità Joan Oriol. En aquest temps amb el Nàstic ha passat de complement a la davantera al costat de jugadors com Pedro Martín, Dani Romera i Guillermo Fernández a convertir-se en l’home que defineix l’atac del Nàstic.

Pel que fa als gols, l’asturià és letal amb el cap perquè, dels 18 que acumula amb la samarreta grana, 12 han sigut en el joc aeri. El Far de Candás va aterrar al Nàstic en l’estrena de la Primera Federació després de dues temporades al Cornellà. Va trigar nou jornades en marcar el primer gol, però aquest, ja va ser una declaració d’intencions. Com no podia ser d’una altra manera, va marcar de cap en la victòria per 3-1 del Nàstic contra el Linares.

En aquella temporada a les ordres de Raül Agné, també va ajudar en la història grana amb els remats de cap. Els grana van confirmar el seu bitllet al play-off d’ascens a Segona Divisió gràcies a una victòria per la mínima al camp de l’Alcoyano. Sí, el gol el va marcar Pablo de cap després d’una centrada de Robert Simón.

El curs 22-23 va ser complicat per a ell i per a tots els nastiquers. Pablo va quedar dos mesos fora dels terrenys de joc, un per sanció i un altre per lesió, mentre que el Nàstic vivia una etapa convulsa amb les sortides de Raül Agné i Iñaki Alonso de la banqueta grana i deixant pas a l’entrada de Dani Vidal.

Amb tot, aquella temporada el cap de Pablo també va deixar moments memorables. El davanter va rematar una centrada de Pochettino per posar l’empat a un en el duel contra l’Osasuna a la Copa del Rei fent somiar als nastiquers, per uns instants, que eliminar a un Primera era possible.

La temporada passada va ser el seu curs més golejador amb el Nàstic, sumant un total de 7 dianes. Es va estrenar aviat, a la segona jornada, rematant un centre des del mig del camp de Marc Montalvo per posar l’1-1 contra el Rayo Majadahonda.

Els seus remats de cap van fer vibrar el Nou Estadi Costa Daurada amb l’empat contra el Deportivo de la Coruña després d’una centrada de David Concha i amb el gol de la victòria contra el Celta Fortuna després d’una gran jugada de Joan Oriol.

Aquesta temporada Pablo ha començat pel mateix camí. Va marcar contra el Tarazona una centrada d’Antoñín i, diumenge passat, va finalitzar una acció de Víctor Narro. Tot i que l’asturià no ha destacat per ser un golejador exuberant, ha aconseguit una letalitat especial en el joc aeri. El seu perseguidor en aquest rècord és l’exgrana Gorka Santamaría amb 10 gols. El Far de Candás tindrà una nova oportunitat d’ampliar la xifra de gols contra l’Arenteiro aquest diumenge a les 15.30 h a l’estadi gallec.