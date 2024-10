Tancar els partits amb solvència i evitar patir, la tasca pendent del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic es va tornar a deixar dos punts el darrer diumenge contra el CD Lugo. De fet, tal com va anar el partit, encara podria dir-se que van salvar un punt. Els grana van encarrilar el partit amb un 0-2 en el primer quart d’hora, però, des d’aquell moment, els grana només van fer que patir fins a acabar defallint pels constants atacs del Lugo. Amb el del diumenge a l’Anxo Carro, ja van tres vegades que el Nàstic es deixa empatar en aquest inici de temporada i deixa clar que tancar els partits amb solvència és la gran tasca pendent de l’equip enguany.

El conjunt grana va encetar el duel de la millor manera possible. El pla de partit va funcionar a la perfecció i van contestar el domini per necessitat del Lugo amb contraatacs letals. Als cinc minuts, la pressió ofensiva de Pablo va acabar amb el primer gol del partit. Deu minuts després, un contraatac precís, acompanyat d’una exquisida jugada individual de Víctor Narro va acabar amb el 0-2. Tot indicava que seria un partit plàcid, però el Nàstic va fer més d’un pas enrere i va quedar a la mercè del Lugo.

Des de llavors, només va haver-hi atacs del conjunt gallec, especialment nocius per la banda esquerra ocupada per Nil Jiménez. L’extrem Jorge González va fer i desfer com va voler i va obligar Dani Vidal a fer jugar Joan Oriol, que havia passat tota la setmana passada sense entrenar per problemes a l’esquena. I va ser millor opció. Per resumir, el Lugo va tenir un total de dotze córners a favor i, en un d’aquests, va empatar i va estavellar una pilota al travesser al descompte.

D’altra banda, el Nàstic va fallar dues oportunitats per matar l’encontre amb un bon remat d’Antoñín i un mà a mà que va errar Álex Jiménez. El tècnic Dani Vidal va ser el primer que va fer una crida a l’autocrítica una vegada va acabar el partit. «És un empat negatiu. Et fiques 0-2 fora de casa i tens controlat el partit. Llavors, deixes que el rival el faci caòtic i ple d’anades i tornades», va destacar Vidal.

La conclusió de l’entrenador grana va ser que «hem de reforçar les coses que es fan bé, perquè generem moltes ocasions de gol, però no m’agrada que ens arribin tant a l’àrea. Això no hauria de passar». En el cas concret de l’encert de cara a porta, Vidal va apuntar que «aquestes ocasions s’han de marcar, perquè, al final, el rival sempre et tanca a la porteria».

Dos gols de córner

El Lugo va empatar el partit en un dels dotze córners dels quals va gaudir el darrer diumenge. Va ser al segon pal, Erik Ruiz estava completament sol i va engaltar amb el peu la centrada per enviar-la al fons de la xarxa. Amb aquest, ja van dos gols rebuts en un córner. L’anterior va ser contra el Sestao River, també al segon pal i, de nou, el remat va ser a plaer sense cap defensor.

Amb aquests dos gols, el Nàstic iguala a la jornada 7 la xifra de gols encaixats de córner de tota la temporada passada. Llavors, els grana destacaven en les accions a pilota aturada tant en atac com en defensa, enguany, aquest factor també es queda com una tasca pendent. De fet, el Lugo va tenir l’opció de guanyar al descompte a partir d’un córner, però la pilota va anar al travesser.