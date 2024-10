El Nàstic afronta la primera sortida a Galícia contra un Lugo tocat per un inici de curs gris

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona afronta aquest diumenge a les 19.30 h la primera de les dues jornades consecutives com a visitant. Els grana visiten l’Anxo Carro per disputar un duel contra un Lugo amb necessitats. El conjunt gallec va apostar per fer tabula rasa després d’una temporada decebedora amb tres entrenadors diferents a la banqueta i molt lluny de l’objectiu de lluitar per l’ascens de categoria.

Aquesta temporada el Lugo ha incorporat a Lolo Escobar a la banqueta i un total de divuit jugadors. De moment, però, el projecte no ha engegat de la millor manera possible. En aquestes sis jornades, el Lugo ha acumulat dues derrotes, tres empats a zero i només una victòria a domicili, fet que els deixa a tocar del precipici del descens amb 6 punts.

A l’Anxo Carro encara no s’han estrenat, tot i que contra l’Andorra, la darrera setmana, es van quedar a prop, però els van anul·lar un gol molt ajustat i es van haver de conformar amb l’empat. A més, aquest dimecres el conjunt gallec va quedar eliminat de la Copa Federació, la competició que dona accés a la Copa del Rei, després de perdre per la mínima a casa contra el Sestao River.

D’aquesta manera, els homes de Lolo Escobar disputen diumenge el tercer partit consecutiu en una setmana a l’Anxo Carro, així que tenen necessitats urgents de punts i de confiança. A més, aquest cap de setmana la ciutat està de celebració per la festa major de San Froilán, un escenari idíl·lic per assolir la primera victòria.

El Lugo no ha arribat a aquesta situació per culpa fragilitat defensiva, de fet, tot el contrari. El Lugo és el segon equip que menys gols ha encaixat de la temporada amb un total de tres, només sent superat pel flamant líder de la Cultural Leonesa. Durant el mercat d’estiu el Lugo es va reforçar amb jugadors de qualitat a la rereguarda.

Erik Ruiz, central que la temporada passada va jugar amb l’Unionistas, va ser una de les peces buscades per molts equips de la Primera Federació aquest estiu i ell va apostar pel projecte gallec per suplir la baixa de l’actual jugador del Nàstic Gorka Pérez.

A més, també van arribar homes de confiança de Lolo Escobar procedents de l’Algeciras, l’equip que va dirigir la temporada passada, com Juan Rodríguez i el porter Marcos Lavín. Amb els joves jugadors Ander Zoilo i Marcos Sánchez a les bandes, els gallecs es tornen un equip dur de rosegar.

El problema del Lugo és la falta de gol. El conjunt gallec és el que menys gols ha marcat aquesta temporada amb una única diana. Aquesta mancança no només ve de la falta d’encert, sinó que també és provocada per la falta d’ocasions. Els gallecs gestionen bé la pilota al mig del camp, amb la presència del seu jove jugador del planter que comparteix nom amb el tècnic del Nàstic: Dani Vidal.

A més, també tenen talent per endinsar-se a camp contrari amb extrems diferencials com Jon Cabo, autor de l’únic gol gallec, però es veuen frenats quan arriben a l’àrea rival. Allà espera normalment Martín Ochoa, el jove jugador cedit pel Deportivo, que encara no s’ha estrenat.