Dani Vidal: «L’equip ha crescut i tenim recursos i la tranquil·litat per generar més perill»

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal prepara el duel contra el Lugo d’aquest cap de setmana amb tota la plantilla a la seva disposició. Aquest serà el primer dels dos partits consecutius fora de casa per enfrontar-se al Lugo. Vidal va descriure el conjunt com «un històric de la categoria que ha canviat gran part de la plantilla amb jugadors molt joves i de gran nivell».

Els gallecs no han tingut el millor inici de la temporada, però el tècnic grana no va voler abaixar la guàrdia: «Formar un nou projecte sempre necessita temps, però tenen molt clar com han de jugar. Contra l’Andorra, la setmana passada, van fer un partit complet que no es van emportar perquè els van anul·lar un gol. Ens exigiran la millor versió».

Amb tot, el mal inici de curs pot portar nerviosisme a la graderia i a la gespa, amb tot, Dani Vidal va subratllar que «nosaltres hem de deixar això de banda i centrar-nos en nosaltres mateixos. Si encarem bé el partit i impulsem el nostre joc, segurament se sentiran incòmodes i tindrem opcions d’emportar-nos el partit».

El Lugo destaca per la seva escassetat ofensiva, un problema en el qual el Nàstic ha millorat. En aquest sentit, Vidal va assenyalar que «l’equip ha crescut molt aquesta temporada. Tenim els recursos i la tranquil·litat per generar més perill i més ocasions de gol que el curs passat. Estem fent passos endavant».