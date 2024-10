El Nàstic es prepara per a l’assalt de Galícia amb dues jornades consecutives lluny del Nou Estadi

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona enceta el mes d’octubre amb una doble expedició a les terres gallegues. El conjunt entrenat per Dani Vidal afrontarà un repte que les darreres temporades ha causat més d’un maldecap, jugar durant dues jornades consecutives lluny del Nou Estadi Costa Daurada: primer contra el Lugo i, després, contra l’Arenteiro.

En aquesta temporada, tots els equips tenen com a objectius convertir els seus estadis en fortins. La regularitat a casa és, per a tots els equips de la categoria, la clau per assolir, com a mínim, la permanència a la Primera Federació. De fet, l’Arenteiro, un dels pròxims rivals del Nàstic, va ser una de les sorpreses de la categoria en l’any de la seva estrena.

El modest equip gallec va assolir una merescuda vuitena posició i la clau va ser la seva invencibilitat al municipal d’Espiñedo on van aconseguir 8 de les 13 victòries de tot el curs. D’altra banda, els equips que aspiren a estar a la part alta de la classificació també han d’aconseguir rascar punts en els camps més difícils i en les adversitats.

El Nàstic ho va aconseguir el curs passat. L’equip de Dani Vidal va sortir victoriós del camp enfangat de l’Arenteiro. A més, també es va emportar un triomf de mèrit contra el Teruel i la Ponferradina. Malgrat aquesta solvència fora de casa, guanyar dues jornades consecutives com a visitant continua sent un repte gairebé maleït.

El curs passat, el conjunt grana es va trobar en aquesta tessitura en dues ocasions i en cap dels quatre partits ni va guanyar ni va tenir bones sensacions. La primera va tenir lloc entre el 29 d’octubre i el 5 de novembre del curs passat i va acabar sent tràgica. Els grana van caure a Riazor després que un àrbitre anomenat Eder Mallo Fernández anul·lés un gol legal a Marc Fernández.

Posteriorment, van visitar el Tajonar i van caure per la mínima contra l’Osasuna Promesas. Entre aquests dos partits va haver-hi una tercera sortida per jugar la primera ronda de la Copa del Rei contra l’Orihuela, i el Nàstic va quedar eliminat a la tanda de penals. A la segona volta, els grana van tornar a tenir dos partits consecutius com a visitant, el primer va acabar amb derrota contra la Cultural Leonesa per 3-0 i el segon va ser un empat a zero contra el Sabadell.

De moment, aquesta temporada el Nàstic només ha jugat dos partits fora de casa, el primer amb victòria de penal contra l’Amorebieta i, el segon, amb derrota a l’últim moment contra el Barakaldo. Els grana es preparen per a un assalt a les terres gallegues.

La temporada passada va ser un territori conquerit, perquè els grana van guanyar als camps del Lugo, de l’Arenteiro i també del Celta Fortuna. Aquest diumenge els grana encetaran el repte maleït com a visitant contra el Lugo i la pròxima setmana el completaran contra l’Arenteiro.