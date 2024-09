La Real Sociedad B, l’equip de franctiradors que destaca per la seva efectivitat a domicili

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona viurà diumenge a les 17 h al Nou Estadi el primer duel d’altura de la temporada. La Real Sociedad B aterrarà a Tarragona com un equip segur tant en el joc com en els marcadors i que ha demostrat ser més efectiu a domicili.

L’equip entrenat per Sergio Francisco ha demostrat resolució i resiliència en aquest inici de la temporada. Per unes obres a Zubieta, els bascs van haver de jugar els tres primers partits de la temporada fora de casa, i, a més, contra rivals potents com la Ponferradina, el Barakaldo i la Cultural Leonesa.

El balanç fora de casa va ser positiu, amb dues victòries i un empat al Reino de León. De fet, els bascs són els únics que han aconseguit fer un gol als flamants líders de la categoria la Cultural Leonesa. A domicili, de moment, el Sanse ha sumat una derrota contra el Sestao River i una victòria per la mínima contra el Lugo.

De la mateixa manera que el Nàstic, la Real Sociedad B està abonada aquesta temporada a la filosofia de l’u a zero. Els de Sergio Francisco han demostrat ser eficients amb els seus gols. Amb quatre dianes han aconseguit tres victòries per la mínima i un empat, acumulant de retruc tres porteries a zero aquesta temporada.

A més, els gols aconseguits no han sigut de qualsevol manera. Totes i cadascuna de les dianes d’aquesta temporada han vingut des de fora de l’àrea, el que converteix a l’equip molt perillós si els deixes espais. De fet, no és qüestió d’un sol jugador, perquè el gol s’ha repartit entre quatre homes, marcant cadascú una diana més espectacular que l’anterior.

Protagonisme i recursos

Com la majoria de filials, el Sanse destaca pel seu protagonisme amb la pilota. Els de Sergio Francisco busquen ser protagonistes i arraconar el seu rival a l’àrea rival, un plantejament que no varia ni pel rival ni per l’escenari.

De moment, els bascs s’han vist còmodes amb un sistema de 5-3-2 en el qual els carrilers Iñaki Rupérez i Jon Balda destaquen per les seves aportacions als extrems. El nexe d’unió i referent del joc basc és Mikel Goti. El jugador suma la segona temporada sota les ordres de Sergio Francisco després de deixar el Bilbao Athletic i ha demostrat que està capacitat per posar-se la responsabilitat de l’equip a l’esquena.

Amb tot, la setmana passada va haver de ser substituït per molèsties físiques. En defensa, Ibra Camara va ser baixa la darrera setmana per una lesió. Tot i ser una peça important a la defensa del Sanse, va ser cobert a la perfecció per Eneko Astigarraga.

L’eix defensiu del Sanse, comandat per Peru Rodríguez i pel porter Aitor Fraga han sigut protagonistes en aquest inici de temporada. De fet, han sigut una peça crucial perquè el Sanse sigui un equip sòlid i capaç de patir per conservar l’avantatge a l’electrònic.

El Nàstic, amb tot

Dani Vidal tindrà tots els jugadors disponibles de cara al duel d’aquest diumenge, amb l’única i habitual baixa de David Concha. El partit contra la Real Sociedad B del diumenge hauria sigut el darrer partit de sanció del Nàstic si no s’hagués aplicat la cautelaríssima. Amb tot, el públic tornarà al Nou Estadi per veure com el seu equip busca la segona victòria consecutiva a Tarragona.

Després de la derrota contra el Barakaldo, els grana han tingut deu dies per descansar i preparar el duel contra el filial basc. El centre d’atenció tornarà a estar en la línia defensiva, en la qual Óscar Sanz ha demostrat ser capaç de passar per davant d’Antonio Leal i Gorka Pérez.