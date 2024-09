Dani Vidal: «La temporada passa per fer un bon paper a casa»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la sisena jornada de campionat a Primera Federació.

Després de perdre la imbatibilitat i sumar la primera derrota de la temporada a Barakaldo (2-1), els tarragonins volen tornar al bon camí davant de la seva afició. El rival, la Reial Societat B, és un dels grans favorits de la categoria i un equip que suma ja 10 punts, el màxim de la categoria fins ara, i que arriba de doblegar al Lugo (1-0). El partit es disputarà aquest diumenge a partir de les 17h al Nou Estadi Costa Daurada.

La roda de premsa ha començat comparant els resultats d'aquesta temporada amb la passada: a la jornada 6 de la campanya anterior, el Nàstic ja acumulava 16 punts, amb només un gol encaixat en sis partits, demostrant una solidesa defensiva envejable. Aquest curs, però, la situació és diferent: amb un partit menys, l'equip ja ha encaixat quatre gols i suma 8 punts. Malgrat això, el tècnic grana es mostra optimista, assenyalant que la diferència rau en la contundència a les àrees. «Ens han generat les mateixes ocasions que la temporada passada, però hem estat menys efectius en moments puntuals», ha explicat Vidal. L'entrenador grana confia que, mantenint la mateixa producció d'ocasions, els gols acabaran arribant.

Un dels jugadors clau en l'atac és Antoñín, que encara no s'ha estrenat com a golejador. Tot i això, Vidal manté la confiança en ell i destaca la seva contribució al joc de l'equip. «És un noi que ho dóna tot al camp, i esperem que el gol li arribi aviat perquè s'ho mereix», ha declarat l'entrenador.

D'altra banda, el tècnic ha comentat que la davallada golejadora no és exclusiva del Nàstic, sinó que afecta tota la lliga, fet que incrementa la necessitat de mantenir la porteria a zero. El Nàstic només ho ha aconseguit una vegada aquesta temporada. «Quan deixes la porteria a zero, és més fàcil guanyar», ha destacat Vidal, que vol veure un equip més sòlid en defensa per rendibilitzar els gols.

Sobre la Reial Societat B, Dani Vidal ha elogiat l'equip basc, destacant la seva claredat de joc i la qualitat dels seus jugadors. A més, ha reconegut la tasca del seu entrenador, Sergio Francisco, antic grana, que ha construït un conjunt competitiu. «Tenen clar a què juguen, amb bon físic i qualitat tècnica», ha afegit.

Amb tot l'equip disponible per diumenge, Vidal espera que els seus homes aprofitin les lliçons de la derrota a Barakaldo i transformin la ràbia en energia per guanyar. «Hem competit fins al final en tots els partits, i això és el que intentarem fer novament», ha afirmat el tècnic, que considera que l'equip va pel bon camí a nivell de joc, tot i la necessitat de millorar en contundència.