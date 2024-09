Els equips filials són les preses favorites del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Els equips filials no li fan por al Nàstic. De fet, el conjunt de Dani Vidal es troba en una ratxa de victòries contra aquests equips sumant tres triomfs consecutius la darrera temporada, un d’ells contra la Real Sociedad B, el rival d’aquest cap de setmana. El Nàstic ha demostrat que està preparat per afrontar aquest tipus de rivals. La darrera temporada, els grana van sumar un balanç positiu de cinc victòries, dos empats i només una derrota.

De fet, l’únic equip que encara se’ls resisteix des de l’existència de la Primera Federació és l’Osasuna Promesas de Santi Castillejo, el qual suma dos empats i dues derrotes en el balanç de les darreres dues temporades. De fet, en el temps de Raül Agné com a tècnic, la temporada 21-22, els filials ja eren preses fàcils per al Nàstic. Llavors, els grana van sumar set victòries, dos empats i una derrota.

L’existència dels equips filials a la categoria sempre ha sigut polèmica des de la creació de la Primera Federació. L’entitat grana sempre ha sigut partidària del fet que els filials no haurien de competir a la categoria o, si escau, no poder optar a l’ascens a Segona Divisió perquè representen clubs impossibles de competir a nivell pressupostari.

De fet, cada temporada hi ha com a mínim, un filial lluitant en el play-off d’ascens. El curs 22-23, va haver-hi el rècord de quatre representants. Aquesta temporada, la tendència no ha canviat i, després de cinc jornades, la Real Sociedad B, rival del Nàstic diumenge a les 17 h, i l’Osasuna Promesas, es troben en tercera i quarta posició després d’un bon inici de temporada.

Els filials sempre són un repte, però el Nàstic ha demostrat que, com més difícil i dominant és el rival, millor actua. El curs passat els grana van sumar cinc victòries, dos empats i una derrota i acumula una ratxa de tres victòries consecutives.

A nivell històric a Primera Federació, el Barça Atlètic és el rival preferit perquè, en sis partits disputats en tres temporades, els grana han sumat cinc victòries i només una derrota. D’altra banda, l’Osasuna Promesas és l’excepció que confirma la regla. El Nàstic no ha pogut guanyar cap dels 4 partits jugats en dues temporades contra els de Santi Castillejo. De fet, a Tajonar, ha perdut els dos partits i ni tan sols ha pogut marcar.

Pel que fa a la Real Sociedad B, el Nàstic, amb Dani Vidal a la banqueta, acumula dues victòries i un empat. El filial basc sempre serà un rival especial per al tècnic grana, perquè va ser el primer que va haver d’afrontar com a primer entrenador. Llavors, el curs 22-23, va aconseguir recuperar la bona imatge de l’equip i debutar amb victòria per 2-0 al Nou Estadi Costa Daurada.

Amb tot, la darrera visita del Sanse a Tarragona va deixar un regust amarg, perquè el filial basc va aconseguir un empat a dos després d’igualar un 2-0 en qüestió de cinc minuts. La temporada 22-23, encara amb Agné a la banqueta, els grana van sumar l’única derrota dels quatre enfrontaments contra els bascs. Enguany, el Nàstic tornarà a posar a prova la seva capacitat contra els filials amb el retorn del Bilbao Athletic, un equip que va ser rival dels grana el curs 22-23 i que els dos partits van acabar amb empat a zero.