El Nàstic i Caixabank prolonguen el seu acord de patrocini una temporada més

CaixaBank i el Nàstic de Tarragona han renovat el seu acord de col·laboració, reafirmant el suport de l'entitat financera al club tarragoní per a la temporada actual. L'acord, signat al Nou Estadi Costa Daurada per Josep Maria Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, i Lluís Fàbregas, president executiu del Gimnàstic de Tarragona, consolida el banc com a partner oficial i soci financer de l’entitat esportiva, amb la qual manté vincles des de fa 15 temporades.

CaixaBank continuarà sent la referència en l’operativa financera del club, col·laborant també en àmbits comercials i en el desenvolupament d’iniciatives per apropar el Nàstic als seus aficionats. El director territorial de CaixaBank ha destacat els valors compartits amb el club, com l’esforç, el treball en equip i la superació, i ha subratllat el compromís de l’entitat amb el territori. Per la seva banda, Lluís Fàbregas ha posat en valor el suport de CaixaBank, considerant-lo un actiu important per als socis i aficionats del club.

A més, CaixaBank continuarà donant suport a l’equip Nàstic Genuine, format per persones amb discapacitat intel·lectual, a través d’una aportació de la Fundació «la Caixa» i la participació del Voluntariat CaixaBank en les sessions d’entrenament.