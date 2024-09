El Nàstic suma gairebé dues temporades sense remuntar un partit

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El darrer divendres el Nàstic va patir la primera derrota de la temporada sota la tempesta que assolava Lesasarre contra el Barakaldo. A més, aquesta primera ensopegada també va coincidir amb la primera vegada en tota la temporada en la qual el Nàstic es va veure per darrere en el marcador i, per tant, es va activar la maledicció que fa gairebé dues temporades que envolta la plantilla: les remuntades.

El conjunt grana fa 671 dies i 22 mesos que no aixeca un resultat en contra i, malgrat que es va quedar a un pas, divendres, tampoc ho va aconseguir. De fet, l’última vegada que el Nàstic va aconseguir una remuntada va ser fa dues temporades, un 19 de novembre de 2022 quan els grana van superar per 2-1 al Castelló.

Contra el Barakaldo, el Nàstic va tenir una oportunitat per no trobar-se en aquesta situació. Al minut nou, Pablo Fernández es va plantar sol davant del porter després d’una gran jugada d’Antoñín, però en el mà a mà, l’asturià va errar. Malgrat aquesta oportunitat, va ser Sannadi qui va colpejar primer amb un remat de cap abans de la primera mitja hora de partit. Després de deu minuts de desconcert, el Nàstic es va saber refer i va continuar el duel de joc aeri aconseguint l’empat a les acaballes de la primera meitat a través de Víctor Narro.

Amb el partit igualat, el Nàstic va tenir ocasions per trencar aquest rècord negatiu. Malgrat que el Barakaldo va ser el clar protagonista mitjançant el joc directe, els de Dani Vidal van tenir la millor ocasió en un contraatac.

Amb els locals centrats en atacar, Ander Gorostidi va aprofitar un refús per liderar el contracop. Amb criteri, el basc no es va precipitar i va esperar que Marc Fernández agafés la posició d’avantatge per la dreta. Llavors, va executar una passada teledirigida al vèrtex de l’àrea deixant a l’extrem completament sol.

El segon capità grana va complir a la perfecció el seu paper. Només aixecant el cap un instant, va veure l’arribada d’Álex López des de la segona línia i li va servir l’ocasió en safata amb una centrada precisa al peu. El migcampista va recol·locar el cos per una rematada més còmoda amb la dreta i, inexplicablement, va colpejar malament i va acabar enviant la pilota fora.

La darrera temporada, malgrat quedar-se a uns segons per assolir l’ascens a Segona Divisió, tampoc es va aconseguir. Amb un Nàstic destacat per la seva defensa, els grana eren, normalment, qui marcaven primer i asseguraven l’encert des de la rereguarda.

L’últim partit que el Nàstic es va quedar a prop de la remuntada va ser el primer de l’eliminatòria contra el Ceuta, quan Gorostidi va igualar el marcador al minut 90, sense temps, és clar, de capgirar-lo.

Si marquen no es guanya

Aquesta temporada el Nàstic encara no ha guanyat cap partit si ha rebut un gol en contra. De fet, quan l’Ourense i el Sestao River van aprofitar dos errors defensius per igualar el marcador, l’equip va tenir dificultats per buscar el gol de la victòria. Amb tot, contra el Barakaldo les va tenir, però va faltar l’encert. Així que aquest és el camí a seguir de cara el partit de diumenge contra la Real Sociedad B.