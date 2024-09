Pablo falla un mà a mà contra Unai Pérez!

Si funciona, no ho canviïs

Dani Vidal ha apostat per repetir l'onze que va assolir la victòria contra el Tarazona. Óscar Sanz torna a ser el central titular, aquesta vegada només per sobre de Gorka Pérez, perquè Antonio Leal no ha viatjat per molèsties a la planta del peu. En aquestes cinc jornades, l'onze només s'ha alterat en dues ocasions puntuals.