El Nàstic torna al nord per afrontar un partit de xoc contra el Barakaldo

El Nàstic vol convertir-se en el rei en el nord. Els grana afronten avui una nova prova de xoc en terres basques amb l’objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva. Per aconseguir-ho, hauran de superar el Barakaldo. El conjunt basc és el nouvingut que millor han començat la categoria sumant dos empats, una derrota i una victòria.

Aquesta la van aconseguir al seu estadi, el Lasesarre, i si el Nàstic ho vol assaltar haurà de superar el joc dur i directe dels locals en un camp de joc que, segons apunten les previsions meteorològiques, es preveu que la pluja sigui protagonista. El conjunt entrenat per Imanol de la Sota ha mantingut el bloc de jugadors que tantes alegries van aconseguir la darrera temporada.

El porter Unai Pérez, el central Borja Garcia i el lateral Iker Pedernales es mantenen a la rereguarda mentre que el mig del camp el controlen Ekaitz Molina i Jon Huidobro. A més, han sumat reforços a la part davantera de l’equip. La realitat és que el conjunt basc va funcionar a la perfecció el darrer curs, perquè van assolir l’ascens sense problemes només perdent dos partits.

La fórmula escollida és la del 4-2-3-1, en la qual el joc directe regna. Enguany, qui rep l’atenció és Maoran Sannadi. El davanter, cedit per l’Alavés, fa 1,92 m d’altura i és un especialista en treballar d’esquena als defenses. El joc del Barakaldo és clar: enviar les pilotes cap a Sannadi amb les mínimes passades possibles i aprofitar les ocasions i les segones jugades.

La contundència defensiva ja ve de base. Els d’Imanol de la Sota plantegen els partits amb intensitat en els duels, amb els dos migcampistes com a suport de l’eix defensiu. D’aquesta manera, el Nàstic es pot esperar duel similar al que va viure contra l’Amorebieta. Les condicions meteorològiques no acompanyaran. Si les previsions es mantenen, es preveu que el partit d’avui al vespre sigui protagonitzat per la pluja, el que alentirà encara més el joc.

De fet, aquesta mateixa temporada ja s’ha vist els efectes dels aiguats al Lasesarre. En la segona jornada de lliga contra la Real Sociedad B, l’àrbitre Manuel Pozueta va haver de suspendre el partit durant 48 minuts perquè el terreny de joc estava en un estat impracticable: «El camp es trobava ple de tolls on la pilota flotava i no es desplaçava, complicant la pràctica del futbol i suposant un risc», segons va apuntar a l’acta.

Dubtes a la defensa

Pel que fa al Nàstic, l’atenció està a la defensa. Antonio Leal s’ha quedat fora de la convocatòria per molèsties a la planta del peu, això deixa a Gorka Pérez i Óscar Sanz com a úniques alternatives al costat d’Unai Dufur. L’aposta per Sanz de central va resultar exitosa, però la seva presència a la rereguarda dependrà si el tècnic no el necessita per formar un sistema de tres migcampistes amb Marc Montalvo i Ander Gorostidi.