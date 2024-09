El Nàstic es podrà veure per Esport3

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Esport3, el canal d’esports de 3Cat, tornarà a retransmetre en directe diversos partits del Nàstic de Tarragona, el que suposa una gran notícia per als aficionats grana que, fins ara, havien de pagar per veure el seu equip a través de la plataforma FEF.TV.

Això sí, tal com ha avançat Mundo Deportivo, 3Cat ha decidit que, cada cap de setmana, oferirà o bé el partit que jugui el Nàstic o, d’altra banda, el del Barça Atlètic, l’altre equip català que competeix a Primera RFEF.

Aquesta jornada, que s’iniciarà amb el partit que el Nàstic disputarà a Barakaldo, 3Cat s’ha decantat pel Barça Atlètic i retransmetrà el duel que enfrontarà el conjunt culer amb el Zamora. Per aquesta raó, aquesta setmana, per veure l’equip dirigit per Dani Vidal els nastiquers hauran d’optar per FEF.TV.