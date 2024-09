El Nàstic, la Cultural i el Real Unión, els únics equips que es mantenen invictes

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exigència de la Primera Federació no és una novetat. Des de la creació d’aquesta categoria, cada any ha regnat una igualtat en la qual tots els equips podien punxar contra qualsevol rival. En aquestes quatre primeres jornades de competició, només tres clubs es mantenen invictes: el Nàstic, la Cultural Leonesa i el Real Unión. Tots tres encapçalen la categoria juntament amb l’Osasuna Promesas, que compta amb tres victòries i una derrota, precisament, contra el conjunt basc.

El Nàstic de Tarragona va agafar impuls la darrera setmana contra el Tarazona. Després d’empatar en els dos primers partits de lliga a casa, els grana van rascar una victòria a domicili contra l’Amorebieta per agafar confiança i, el darrer dissabte, van mostrar la millor cara del que va de curs.

De fet, el conjunt grana encara no s’ha vist amb el marcador en contra en cap moment. Va patir uns amargs empats contra l’Ourense i contra el Sestao, però va recuperar l’essència de la fortalesa defensiva deixant la porteria a zero en les darreres dues victòries. Amb un balanç de quatre gols a favor i dos en contra, els grana es posicionen quarts amb 8 punts, igualats amb el Real Unión.

El conjunt basc està sent una de les sorpreses d’aquestes primeres quatre jornades. Encara no coneix la derrota. De fet, no s’ha deixat guanyar, perquè dels quatre duels que ha disputat, tres els ha hagut de remuntar. En la jornada inaugural, Víctor San Bartolomé va marcar el gol de l’empat a l’últim minut contra el Barça Atlètic. Posteriorment, l’equip entrenat per Mikel Llorente va remuntar contra el Celta Fortuna i l’Osasuna Promesas per sumar dues victòries. Finalment, va rascar un punt contra l’Amorebieta el darrer diumenge.

El Real Unión ha rebut gols en tots els partits que ha disputat, però ha suplit les carències defensives amb pólvora a l’atac. De fet, amb 7 dianes a favor i 5 en contra, és l’equip més golejador de la categoria i el davanter Asier Benito és el seu màxim golejador amb dos gols, els mateixos que també porta el davanter de la Cultural Leonesa, Manu Justo.

El davanter gallec és una de les puntes de llança del projecte de Raúl Llona. Després d’una temporada a Segona Divisió amb el Racing de Ferrol, torna a Primera Federació, la categoria on, fa dos anys, va sumar 12 gols. El conjunt lleonès és el líder i, actualment, l’equip més en forma del grup amb 10 punts. Els de Llona sumen tres victòries i un empat i només han rebut un gol en contra.

Els de Raúl Llona són un equip amb un gran talent ofensiu. Enguany compta amb els extrems que van brillar amb l’Arenteiro l’any passat: Pibe i Luís Chacón. L’últim arriba cedit pel Deportivo i va ser un dels jugadors els quals va ser anhelat per mitja Primera Federació. Aquests reforços se sumen a jugadors consolidats com el porter Miguel Bañuz, qui va sumar 17 porteries a zero en 31 partits l’any passat, i els migcampistes Diego Barri i Bicho.

A l’altre grup, només l’Ibiza i l’Antequera, aquest darrer amb un partit menys, es mantenen invictes. Aquest cap de setmana la lliga tornarà a dictar sentència i Nàstic, Cultural i Real Unión volen continuar sense conèixer la derrota.