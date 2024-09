Óscar Sanz, nou comandant en cap de la defensa i home de confiança de Dani Vidal

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona té un nou central de garanties a l’onze titular. Dani Vidal va sorprendre en el duel contra el Tarazona alineant a Óscar Sanz al costat d’Unai Dufur, una jugada que va acabar sent un encert total perquè la nova parella a l’eix de la defensa va sumar la segona porteria a zero de la temporada.

La titularitat com a central va ser una sorpresa, però, al mateix temps, una solució latent a la inseguretat defensiva del primer tram de la temporada. L’opció d’Óscar Sanz ha estat present des de l’inici de la temporada. En la jornada inaugural contra l’Ourense ja va jugar com a central durant gairebé mitja hora quan Antonio Leal va ser substituït. Contra l’Amorebieta, va jugar tota la segona part. Dissabte, Sanz va passar de ser una alternativa a una realitat millor que els fitxatges Antonio Leal i Gorka Pérez.

Els primers partits de lliga van estar marcats per la poca contundència defensiva. Ni Unai Dufur ni Antonio Leal, la parella de centrals titular, va acabar de quallar, deixant dubtes en els duels contra els atacants i, sobretot, en la sortida de la pilota.

Óscar Sanz es va convertir en la solució a aquests mals. El de Sant Sadurní d’Anoia s’ha guanyat ser l’home de confiança de Dani Vidal gràcies al seu nivell i versatilitat. La condició de migcampista va donar un plus de precisió a la sortida de la pilota grana. A més, al seu costat, Unai Dufur va fer un pas endavant, guanyant confiança i seguretat en els duels.

Només el pas de les jornades diran si la irrupció d’Óscar Sanz a la defensa és una solució temporal o la millor opció. De fet, el darrer dissabte es va veure que el mig del camp grana no el troba en falta amb gran Marc Montalvo. De moment, Dani Vidal va apuntar en el postpartit que «Sanz és un migcampista, però té condicions de jugar com a central. Hem cregut oportú que havia de ser titular i, segons el pla de partit, veurem si la tindrà un altre o no».

Toc d’atenció a Leal i Gorka

El tècnic grana ja ha demostrat que cap jugador té la titularitat per decret, sinó que s’ha de guanyar. Contra l’Ourense i l’Amorebieta, Antonio Leal es va carregar ben aviat amb targetes grogues per faltes evitables, això va provocar la seva substitució. Contra el Tarazona es va quedar a la banqueta i Gorka Pérez va passar per davant seu per debutar en els últims deu minuts. La titularitat de Sanz és un toc d’atenció per als nouvinguts, que si volen jugar contra el Barakaldo, hauran de superar en nivell del seu nou competidor: Óscar Sanz.