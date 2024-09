El millor Nàstic de la temporada apareix amb el ressorgiment de Marc Montalvo

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El duel entre el Nàstic i el Tarazona del darrer dissabte va ser un duel carregat d’emoció. La primera victòria a casa va servir per retre homenatge a l’històric capità Santi Coch. A més, en aquest escenari, el conjunt de Dani Vidal va mostrar la seva millor versió de la temporada i, sigui per coincidència o per causalitat, també va ser el millor de Marc Montalvo.

El riudomenc va sumar la segona titularitat de la temporada. Aquesta vegada, que Óscar Sanz fos alineat de titular com a central li va obrir la porta. En una demarcació amb tant de talent, qualsevol oportunitat és única per brillar i guanyar-se el lloc, i Montalvo la va aprofitar de la millor manera possible per mostrar el talent que el va portar al primer equip fa dues temporades.

Marc Montalvo no és un jugador que es descobreixi ara. És un dels talents més grans que ha sorgit del planter grana en l’última dècada. Amb tot, sí que calia redescobrir-lo. Des de mitjans de la temporada passada, la llum del migcampista es va anar apagant en benefici d’altres companys. La irrupció d’Óscar Sanz a l’onze i el nivell, en aquell moment, de Borja Martínez el van relegar a la banqueta. Al final de la temporada, Ander Gorostidi va ser qui va fer un pas endavant. Amb tot, el riudomenc no va perdre ni la calma ni la motivació en veure com els minuts escassejaven.

Aquest mercat d’estiu, el jugador va tenir ofertes per deixar l’equip en qualitat de cedit, però tant ell com el cos tècnic i la direcció esportiva sabien que el seu lloc era el Nàstic. Havia de tornar-se a guanyar la posició i, dissabte, ho va aconseguir de la millor de les maneres.

Contra el Tarazona es va tornar a veure aquell Marc Montalvo anticipatiu, que es llança a terra sense por per pispar-li la pilota al contrari, així com el Montalvo guanyador de duels, fent ús d’un cos corpulent i treballat des de la temporada passada. De nou, va ser el director d’orquestra, conduint l’esfèric a banda i banda amb resolució i amb la claredat i la paciència d’un líder. Fins i tot, va capitanejar una gran jugada ofensiva. Ell sol es va desfer de dos rivals per plantar-se a la frontal de l’àrea. Era una jugada feta per ell i es mereixia finalitzar-la, però no s’hi va atrevir. Sempre hi ha marge de millora.

El tècnic, Dani Vidal, va destacar el riudomenc en la roda de premsa posterior al duel i va mostrar que era conscient de la situació que havia passat: «Un jugador jove moltes vegades té més fàcil donar el rendiment quan aterres al primer equip perquè no ets conscient de la pressió i després costa més», va apuntar. A més, Vidal va afegir que «Montalvo ha fet un gran partit i estic satisfet perquè ha fet un pas endavant per demostrar el seu nivell i revertir una situació de no jugar gaires minuts al final de la temporada passada. Jo vull jugadors així. Capaços de fer passes endavant i tirar portes a terra».

Aquesta va ser la segona victòria consecutiva, i, més important, va posar el Nàstic en el bon camí amb un gran joc col·lectiu.