Final: Primera victòria del Nàstic al Nou Estadi

Final: Victòria per la mínima del Nàstic

Entra Álex López per Pablo.

Targeta groga per al Nàstic

Passada entre línies de Marc Fernández que atrapa Álex Jiménez a la frontal de l'àrea. El punta no s'ho pensa i ajusta la pilota al pal per marcar. Amb tot, estava en fora de joc.

Centrada lateral que erra un defensor a desviar-la. Antoñín se la troba a sobre i no arriba a rematar quan estava sol davant el porter.

Antoñín no pot marcar

Entra Iker Gil per Javi Martín.

Entra Cubillas, Areso i Buyla per Pradera, Fuentes i Romero.

Partit exquisit del riudomenc. Control de pilota, anticipació i bones passades per tornar a mostrar el nivell que el va fer brillar l'any del seu debut.

Targeta per al Tarazona

Avui hi ha 4.636 espectadors.

Targeta groga per al Nàstic

Gran jugada coral del Nàstic amb Narro com a protagonista. Centre en curt de l'extrem que remata Pol Domingo, però tapa un defensor rival.

La veu Fuentes per tallar contundentment un contraatac del Nàstic.

Targeta groga per al Tarazona

El partit es calma i el Tarazona ho aprofita per contestar. Remat creuat des de l'esquerra que acaba a córner.

Targeta groga per al Tarazona

Centrada lateral de Jaume Jardí al primer pal que remata com pot Gorostidi amb el cap. Atura el porter.

La pressió del Nàstic fa efecte. Jaume Jardí recupera la pilota en camp contrari després d'interceptar la passada d'un defensor. Antoñín continua la jugada i la centra al segon pal amb un toc exquisit. Allà, Pablo supera Manu Rico i sorprèn Fuoli per marcar el primer.

Bon remat del Tarazona per la banda esquerra, mal tapat per Narro, que atura Alberto Varo.

El Nàstic no sap refusar amb contundència les accions i el Tarazona concentra el perill.

Jaume Jardí ja ha tingut la primera, amb una centrada a l'àrea petita que no ha pogut rematar.

Abans del partit, minut de silenci per Santi Coch

Primera titularitat de Marc Álvarez aquesta temporada amb el Tarazona i havia de ser al Nou Estadi. El torrenc està cedit per una temporada a l'equip aragonès i aterra a Tarragona amb l'ambició de fer-se notar.

Homenatge a Santi Coch

Aquesta tarda, la porta número 8, la porta Santi Coch del Nou Estadi Costa Daurada es va omplir de flors com a homenatge en senyal de tribut per a la llegenda grana que va morir ahir als 64 anys. Santi Coch ha sigut enterrat avui en una cerimònia en la qual van assistir els seus familiars així com tots aquells nastiquers que van compartir escut amb ell.