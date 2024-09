El Nàstic busca la primera victòria a casa contra un Tarazona amb presència grana

El central del Tarazona i ex del Nàstic Marc Trilles refusant una centrada amb el cap.Tarazona

El Nàstic torna demà al Nou Estadi Costa Daurada amb la intenció clara d’aconseguir la primera victòria a casa. El triomf a l’últim minut contra l’Amorebieta va servir per esperonar l’equip, però el que acabarà de catapultar el projecte és vèncer al Tarazona demà a les 19.30 h. A més, el conjunt aragonès aterrarà a Tarragona amb cares conegudes: els exgrana Marc Trilles i Jannick Buyla, així com Marc Álvarez, jugador del Nàstic cedit a l’equip entrenat per Juanma Barroso.

La darrera vegada que l’equip aragonès va visitar a Tarragona el partit va acabar amb una victòria especial amb un gol de Mario Rodríguez al 98’. Tot i que la pressió i la situació actual està molt lluny de la de llavors, amb la banqueta en joc. Amb tot, aquest Tarazona té nous protagonistes. Juanma Barroso ha substituït a Molo a la banqueta i amb ell han vingut 17 jugadors nous. Com l’any passat, els aragonesos continuen sent un equip dur de rosegar pel seu estil lluitador. De fet, jugadors com Adri Fuentes i David Cubillas estan endurits en mil batalles a la categoria de bronze.

L’exjugador del Nàstic, Marc Trilles, capitaneja el projecte des de la defensa. El de Vilafamés no va poder gaudir del seu retorn al Nou Estadi l’any passat després de patir una greu lesió a la primera jugada del partit. Ara, tornarà a suposar un dur mur al qual enfrontar-se en un equip amb més presència grana. Jannick Buyla, present en l’equip que va arribar a la final de Vigo, s’ha fet un forat al mig del camp.

El darrer partit se’l va perdre per anar convocat amb la selecció de Guinea Equatorial, però aquesta setmana va tornar als entrenaments amb el Tarazona. A més, també està Marc Álvarez. El de Torredembarra, jugador en propietat del Nàstic, està cedit aquesta temporada al conjunt aragonès per sumar minuts en la seva progressió. De moment, aquesta aventura l’ha començat des de la banqueta, però la tornada a casa segur que li dona oportunitats.

Els de Juanma Barroso han començat amb bon peu a la categoria. Amb dues victòries i una derrota, el Tarazona s’ha mostrat com un equip de dues cares, amb més iniciativa en el seu territori, però amb el mateix caràcter domicili. A més, el porter Diego Fuoli ha demostrat que és una garantia sota els pals. Demà s’espera una nova guerra al Nou Estadi Costa Daurada i Dani Vidal comptarà amb tots els seus homes per fer front el Tarazona i sumar el primer triomf davant l’afició.