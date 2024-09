Primeres ocasions del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

29' Respon l'Amorebieta Gran transició de Carbonell que acaba amb Hervías rematant des de la frontal. Alberto Varo vola per refusar el tir enverinat.

24' Nova ocasió grana! Jugada assajada que gairebé s'executa a la perfecció. Gorostidi serveix en curt per a Jardí que, al primer toc, envia l'esfèric cap a Narro. Aquest deixa d'esperó la pilota a la frontal i Joan Oriol remata per sobre de la porteria.

23' Primera del Nàstic Primera pilota aturada i primera ocasió. Centrada al segon pal de Gorostidi que Pablo controla i remata per sobre del travesser.

19' Segueix el setge sobre la porteria de Varo Nou remat exterior de Coulibaly que marxa fora. L'Amorebieta insisteix en els centres a l'àrea petita.

15' La primera de l'Amorebieta Després de tres córners consecutius, Ameliba engalta una pilota des de fora de l'àrea, però el remat marxa fora.

12' L'Amorebieta s'apropa a l'àrea El conjunt basc està sent el protagonista del partit dominant l'esfèric i, a poc a poc, transformant la possessió en arribades.

10' Primera groga per al Nàstic La veu Antonio Leal.

9' Partit travat L'àrbitre té el xiulet molt ràpid i no deixa petita topada sense assenyalar una falteta.

7' Primera internada de Narro! L'extrem del Nàstic es filtra entre els defensors per arribar a l'àrea petita. Fa el més difícil, però l'acaben enxampant a l'àrea petita i un defensa bloca el seu tir.

2' L'Amorebieta és protagonista Els primers minuts són per al conjunt basc.

1' Comença el partit! Mou la pilota l'Amorebieta.

L'Amorebieta, gegant adormit L'Amorebieta de Julen Guerrero no ha tingut la millor de les arrencades. Amb un empat i una derrota, el conjunt basc encara no ha marcat i busca a Urritxe aixecar-se per espantar possibles fantasmes. L'Amorebieta va baixar la darrera temporada de Segona Divisió i ha fitxat més de 20 jugadors.

El Nàstic vol trencar una nova maledicció Fa deu temporades que el Nàstic no guanya el primer partit com a visitant. Així ho ha mostrat l'estadística que va publicar el compte de X Big Data Nàstic i que estableix que, des de llavors, els grana han sumat sis empats i dues derrotes. L'última vegada que el Nàstic va guanyar en la primera sortida va ser la temporada 2015/2016 amb la victòria per 1-2 contra el Tenerife en l'any en el qual el Nàstic es va quedar a les portes de pujar a Primera Divisió.

Es mou l'onze grana Dani Vidal ho estava preparant aquesta setmana i ho executarà aquest diumenge. Amb Marc Montalvo, Óscar Sanz i Ander Gorostidi a l'onze titular, el Nàstic estableix un 4-3-3 amb Pablo Fernández com a única referència. La resta del dibuix és el mateix respecte a la setmana passada amb Jardí i Narro als extrems, Dufur i Leal a l'eix de la defensa, Varo a la porteria i Domingo i Oriol a les bandes.

Banqueta local Marino, Selma, julen Jon Guerrero, Aurtenetxe, Muñoz, Enol Coto, Yuste, Jordi Calavera, Reka, Peru i Abde.

Onze de l'Amorebieta Gaizka Campos, Camacho, Kortazar, Ameliba, Carbonell, Pipi Nakai, Coulibaly, Ben Hamed, Hervías, Berto i Marín.

Banqueta del Nàstic Rebollo, Gorka Pérez, Nil, Antoñín, Marc Fernández, Álex López, Álex Jiménez, Mario Rodríguez i Tirlea

Onze del Nàstic amb sorpresa Alberto Varo, Pol Domingo, Antonio Leal, Unai Dufur, Joan Oriol, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Ander Gorostidi, Víctor Narro, Jaume Jardí i Pablo Fernández.