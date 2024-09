L’Amorebieta de Jordi Calavera s’enfronta al Nàstic amb necessitats de victòria

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Amorebieta, un dels pronosticats per lluitar pel play-off d’ascens, no ha començat de la millor manera el curs. El rival del Nàstic d’aquest diumenge s’ha estrenat a la categoria amb una derrota a casa contra la Gimnástica Segoviana i un empat a domicili contra el Lugo.

A més, encara no ha marcat. Això ha deixat l’equip de Julen Guerrero amb la necessitat d’emportar-se una victòria contra el Nàstic a Urritxe. Els tres punts seran molt valuosos, no només per a la classificació, sinó perquè els de Dani Vidal també els necessiten per recuperar sensacions després de dos empats consecutius.

El conjunt entrenat per Julen Guerrero ha patit tota una revolució aquest mercat d’estiu. L’Amorebieta ha incorporat un total de vint jugadors després de perdre la categoria la darrera temporada. Un d’aquests va ser Jordi Calavera. El de Cabra del Camp ha trobat allà la seva nova casa i serà un dels al·licients del xoc contra el Nàstic.

L’Amorebieta també es va moure la darrera setmana de mercat amb els fitxatges de Mauro Bravo i Julen Jon Guerrero, fill del tècnic. Aquesta tabula rasa que ha patit l’equip des de zero ha provocat que encara estigui en plena adaptació a l‘estil de joc i als companys, tal com ha excusat el tècnic basc.

De fet, els dos partits que han disputat fins ara han sigut molt discrets, centrats en la defensa i amb escasses ocasions. Contra la Segoviana, els de Guerrero van caure després d’un error defensiu del central Ameiliba, mentre que el problema en atac, segons va detectar Julen Guerrero, és la dificultat a l’hora de finalitzar les ocasions que es generen.

Els principals perills ofensius de l’Amorebieta són els davanters Dani Selma i Kaxe, així com l’extrem Berto, fitxat de la Cultural Leonesa i Pablo Hervías, ex del Rayo Majadahonda. Aquesta temporada, el conjunt basc ha jugat amb 4-4-2 a Urritxe, però també sap establir un model més defensiu, com el que va mostrar contra el Lugo amb cinc defensors.

Álex Jiménez, tocat

El jove davanter del Nàstic, Álex Jiménez no va poder acabar l’entrenament d’ahir després de rebre un cop que el va deixar amb el turmell de la cama dreta inflamat, el que el deixa, com a mínim, sent baixa per aquest cap de setmana. D’altra banda, el Nàstic ja sap els horaris de les jornades 5 i 6. Els grana jugaran contra el Barakaldo a domicili el divendres 20 de setembre a les 20.30 h i rebran la Real Sociedad B el diumenge 29 de setembre a les 17 h.