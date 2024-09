Etxaniz empata poc després del gol de Gorostidi

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

90' L'ha tingut Dufur! Remat d'un córner al primer pal que ha aturat Herrerín.

90' El Sestao marca el tempo En el temps afegit és el Sestao qui mana. Els bascs alenteixen el partit i el Nàstic es desespera.

90' Targeta groga per al Sestao La veu Joseda.

90' Sis minuts d'afegit El partit anirà al 96'

87' Canvi del Nàstic Entra Tirlea per Pol Domingo,

87' Targeta groga per al Sestao La veu Córdoba.

85' Atura Varo Contraatac després d'una pèrdua de Mario que atura Varo.

80' Doble canvi del Nàstic Marxen Gorostidi i Sanz i entren Montalvo i Mario.

79' A la tanca El remat d'Álex López topa a la tanca i l'àrbitre atura el joc.

77' Canvis del Sestao Marxen Leandro i Etxaniz i entren Adri Gómez i Diego.

77' Falta perillosa per al Nàstic A uns metres de la frontal de l'àrea. Es pot rematar a porteria.

70' Canvi del Nàstic Entren Álex López i Marc Fernández per Antoñín i Jaume Jardí.

69' Empata Etxaniz Córner al segon pal que remata sol Etxaniz. Varo la toca, però no la pot salvar.

66' 'GOROSDIOS' Després d'una jugada travada amb intents de centrades per l'esquerra, la pilota acaba als peus del basc. Gorostidi agita la vareta i prova sort de la frontal. La sort la té perquè sorgeix de les seves botes i, amb potència, envia la pilota per l'escaire i marca un autèntic golàs.

66' GOOOOOOOOOL DEL NÀSTIC! Golàs de Gorostidi

58' Canvi del Sestao Marxa Gálvez i entra Antón.

58' Supera Antoñín El davanter grana lluita una pilota perduda i la guanya per aconseguir un tir que atura Herrerín.

57' Doble canvi del Sestao Entren Joseda i Cordero i marxen Planas i Sergi Garcia.

57' Bon contraatac del Sestao River Bona acció al contracop del Sestao que acaba amb un remat de Leandro que marxa fora.

53' La té Pablo! Passada en llarg que controla bé Antoñín. El davanter enllaça amb Narro a la banda i l'extrem centra allà on és Pablo. El remat de l'asturià marxa alt.

49' Aguanta bé el Nàstic El conjunt grana assumeix el paper en els primers minuts i treballa per recuperar la iniciativa.

48' Córner per al Sestao Surt amb més força el conjunt basc.

46' Es reprèn el partit Juga la pilota el Sestao.

45' Descans Protagonisme sense premi per al Nàstic.

45' Atura Herrerín! Nou remat des de la frontal d'Antoñín i nova aturada d'Herrerín. Està frenant el Nàstic l'ex de l'Athletic de Bilbao.

43' Nova ocasió de Gorostidi Pablo confia i guanya la partida al defensor rival a la seva àrea. L'asturià cedeix els honors a Gorostidi, qui encara, es cola a la petita i remata a les mans d'Herrerín.

40' Remat tímid del Sestao El Sestao River té dificultats per mostrar el seu joc. Amb tot, la primera aproximació tímida l'ha tingut Sergi Garcia amb un tir des de la frontal que ha aturat Varo sense problemes.

36' Doble ocasió per al Nàstic Óscar Sanz recupera al mig del camp i, amb l'ajuda de Pablo, crea un contraatac. El de sempre, Víctor Narro, centra al segon pal on Antoñín no arriba a rematar per centímetres. La jugada acaba amb una segona centrada que remata Jardí al primer pal, però que marxa alt.

34' El Sestao River, vençut La pressió del Nàstic aprofita la inseguretat del Sestao en la sortida de la pilota. A més, els grana han guanyat en velocitat i els bascs estan tancats en defensa.

30' Un amonestat per al Nàstic En una jugada anterior, Óscar Sanz ha vist una groga per aturar una acció perillosa.

27' Un altre contraatac Nova jugada del Nàstic. Aquesta vegada, Pablo ha liderat el contraatac. Després d'una errada visitant, Pablo condueix la pilota fins a l'àrea petita, dribla el darrer defensor i fa la passada de la mort, però no hi havia ningú per rematar.

25' Doble ocasió claríssima del Nàstic Passada en profunditat cap a Narro. L'extrem centra fent la passada de la mort a Antoñín, que, sol davant del porter, erra el tir perquè Herrerín li atura el remat. El refús l'agafa Jaume Jardí, però, malgrat que tenia temps per pensar i el porter batut, Jardí envia el xut a un defensor.

22' Pressió i ocasió Jaume Jardí pispa una pilota a la defensa del Sestao. La jugada acaba amb una centrada al punt de penal que remata Pablo massa alt.

19' Joc dur Intercanvi de cops al mig del camp, però sense ocasions clares ni aproximacions de cap dels dos equips.

17' El Sestao avança Progrés per la banda dreta que ha acabat en el primer córner dels bascs.

15' Calma i elixir Després dels primers minuts d'intensitat, el partit ha frenat revolucions, però el Nàstic té la iniciativa.

10' Primera del Nàstic Primera gran jugada i ocasió del Nàstic. Bona combinació a la banda esquerra. Narro li fa la passada a l'espai a Joan Oriol. El capità retalla dins de l'àrea, es desfà del defensor i va centrar al segon pal. Allà, Gorostidi remata de volea, però Herrerín l'atura.

8' Nova falta lateral La centrada anterior ha acabat en res, però la jugada ha continuat i el Nàstic gaudeix d'una nova falta al lateral de l'àrea.

7' Servei de banda, perill assegurat Ja és una tradició. Si hi ha un servei de banda prop de l'àrea rival, Óscar Sanz el converteix en una centrada a l'àrea. La jugada ha acabat amb una falta exterior perfecta per una centrada.

2' Bona jugada d'estratègia, però anul·lada Centrada per terra a l'àrea cap a Jaume Jardí. L'extrem remata alt, però la jugada va ser inhabilitada per una falta.

2' El Nàstic, protagonista Bona entrada del partit del Nàstic. Passada en llarg de Joan Oriol a Víctor Narro i primer córner.

1' Comença el partit! Mou la pilota el Nàstic!

El Sestao River també busca la primera victòria El Sestao River va patir una primera jornada similar a la del Nàstic. Els bascs també jugaven a casa i a porta tancada, arrossegant el duel de sanció dels incidents racistes que va patir Cheikh Sarr amb el Rayo Majadahonda. De la mateixa manera que el Nàstic, el Sestao va empatar. En aquest cas, contra el Unionistas de l'exgrana Gorka Santamaría, qui va marcar un dels gols del partit.

Els fitxatges esperen Els dos fitxatges de l'últim dia de mercat, Biel Vicens i Álex Jiménez són a la banqueta. Els dos van aterrar ahir dissabte, així que amb un entrenament a sobre serà Dani Vidal qui haurà d'escollir si donar-los minuts o no. L'altre encara per debutar és Álex López. El migcampista està disputant la seva pretemporada particular, però Dani Vidal va assegurar a la prèvia del partit que té probabilitats de sumar els primers minuts de grana.

Segona jornada, però primer partit "de veritat" a casa L'estrena del Nàstic a la lliga va ser una mica freda. Per una banda, per l'empat contra l'Ourense amb una imatge d'equip verd, però, d'altra banda, perquè el Nou Estadi Costa Daurada estava buit. En aquesta segona jornada, gràcies a la cautelaríssima, els aficionats han pogut tornar a les graderies del Nou Estadi. D'aquesta manera, és el segon partit seguit a casa i la segona jornada, però es podria dir que el Nàstic, ara sí, s'estrena a casa amb la seva afició.

Banqueta rival Javi Garrido (Ps) Joseda, Cordero, Adri Gómez, Diego, Barandalla, Palacín, Miranda i Antón.

Onze del Sestao River Iago Herrerín, Etxeberria, Carlos Blanco, Rafa Gálvez, Gorka Garai, Sergi Garcia, Córdoba, Bustillo, Planas, Etxaniz i Leandro Martínez.

Banqueta grana Dani Rebollo (ps), Joan Salvà (ps), Biel Vicens, Gorka Pérez, Nil Jiménez, Marc Montalvo, Marc Fernández, Álex López, Álex Jiménez, Mario Rodríguez, Alexandru Tirlea i Arnau Sans.

Onze del Nàstic Alberto Varo, Pol Domingo, Unai Dufur, Antonio Leal, Joan Oriol, Ander Gorostidi, Óscar Sanz, Jaume Jardí, Víctor Narro, Antoñín i Pablo Fernández.