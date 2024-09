Etxaniz i Herrerín amarguen al Nàstic (1-1)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Millora frustrant del Nàstic contra el Sestao River. El conjunt grana va mostrar la cara més reconeixible, amb un joc contundent i incisiu a la primera meitat, però es va topar amb el porter del Sestao Iago Herrerín. Ander Gorostidi va posar la màgia amb un golàs, però la falta de contundència grana va fer que Etxaniz empatés poc després i va fer que els de Dani Vidal acabessin frustrant-se anant de més a menys.

El Nàstic va debutar al Nou Estadi Costa Daurada. Malgrat que era la segona jornada i el segon duel a casa, els de Dani Vidal van poder jugar per primera vegada amb la seva afició a les graderies. El temple grana es va tornar a omplir de soroll i l'equip va respondre. Van sortir d'inici els mateixos onze protagonistes de la setmana passada, però la cara va ser totalment renovada.

El conjunt grana va mostrar la seva cara més reconeixible i, des del primer minut, va imposar-se per deixar el Sestao River amb un paper secundari. La pressió es va activar, de la mateixa manera que la fluïdesa en el joc. Tot just el que va faltar la darrera jornada. A cada minut, el Nàstic guanyava en velocitat i la primera ocasió no va trigar en arribar. Joan Oriol i Víctor Narro es van aliar per crear una passada al segon pal que Gorostidi va rematar de volea. Amb tot, Iago Herrerín, exporter de l'Athletic de Bilbao, va frustrar el golàs del basc.

Després dels primers minuts de pura adrenalina, el partit es va relaxar, però sempre amb el Nàstic com a protagonista.

Amb la pilota, el Sestao River es va mostrar insegur i el Nàstic ho va aprofitar amb la seva pressió. Jaume Jardí va pispar l'esfèric a un defensor per brindar una centrada a Pablo Fernández, però el remat va anar massa alt. Amb el pas dels minuts, el Nàstic s'agradava, l'afició s'encoratjava i l'equip ho feia amb ells.

Víctor Narro es va fer amb el protagonisme. L'extrem grana superava a la seva marca per l'esquerra amb la facilitat que un ganivet calent talla un tros de mantega. Narro va fer bona una passada en profunditat per fer la passada de la mort cap a Antoñín. El davanter estava tot sol davant el porter, però Herrerín li va guanyar la partida i va refusar el mà a mà. La pilota li va caure a Jaume Jardí, però el 10 grana, malgrat que tenia temps per pensar i el porter batut, es va trobar l'obstacle d'un defensor.

El Nàstic estava a prop del gol. Poc després, de nou Narro, va centrar al segon pal i Antoñín es va quedar a uns mil·límetres de rematar. Amb tot, els grana es van trobar un obstacle inesperat amb un encertat Iago Herrerín. Qui va ser el porter de l'Athletic a Primera Divisió va demostrar que té la memòria muscular en plena forma. De fet, abans del descans va frustrar primer un remat de Gorostidi des de l'interior de l'àrea i, després, un tir exterior d'Antoñín.

Tot el bon joc que va aconseguir el Nàstic a la primera meitat es va anar esvaint a la segona. El Sestao River va reaccionar i, fins i tot, Leandro va culminar un contraatac que va acabar per marxar fora. El Nàstic tenia petites espurnes, Pablo va rematar una centrada de Narro per sobre de la porteria, però el pas dels minuts va penalitzar a l'extrem. De ser protagonista, Narro va desaparèixer i les centrades amb àrea amb ell.

Els grana es van mostrar perduts, però, en una jugada massa llarga que ningú sabia com finalitzar, va aparèixer Ander Gorostidi. El basc va agafar la pilota i va ser valent. El 6 del Nàstic va veure l'espai i va rematar amb potència a uns metres de la frontal per marcar un autèntic golàs que va treure les teranyines de l'escaire. Aquesta no la va poder aturar Herrerín.

L'alegria va durar ben poc. Minuts després, en un córner, Etxaniz va rematar completament sol per superar Alberto Varo i posar l'1-1. Era la primera del Sestao després del gol, i la falta de contundència grana va tornar a aparèixer.

El cop anímic va ser majúscul, el Nàstic va perdre el nord en atac i només Álex López, debutant, posava una mica de llum a l'atac grana. Unai Dufur va tenir l'última a la sortida d'un córner, però Herrerín va tornar a amargar el Nàstic.