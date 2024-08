El Nàstic millora en defensa i centra els esforços en afilar la punta d’atac

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic continua fent passos endavant contra els poderosos. Dimecres, els grana es van posar a prova contra un nou rival de Segona Divisió, el Real Zaragoza i, malgrat la derrota, va mostrar una millora respecte al duel contra el Castellón, especialment en l’aspecte defensiu. Amb tot, aquesta setmana exigent no dona cap respir perquè els grana disputaran demà el Ciutat de Tarragona contra el Huesca (20 h) un altre rival que, la pròxima setmana, ja comença la lliga.

El Nàstic es va marcar una pretemporada exigent, amb tres duels consecutius contra rivals de superior categoria amb més rodatge. Aquest va ser un desig del tècnic Dani Vidal, qui va apuntar en el postpartit que «m’agraden les pretemporades exigents. Són l’escenari perfecte perquè els rivals treguin a la llum els nostres punts dèbils i com més aviat els detectem, millor».

Els grana van mostrar més polits en defensa. Dani Vidal encara està buscant la combinació de centrals titulars. Dimecres, Unai Dufur i Antonio Leal van ser els escollits. Leal va presentar la seva candidatura a la titularitat disputant els 90 minuts del duel. El central andalús va anar de menys a més, a la primera meitat es va sumar a la falta de contundència defensiva general de l’equip i va tenir dubtes en la sortida de la pilota. Totes dues coses les va millorar al segon temps, on es va mostrar més calmat, segur i convincent. El gadità va aterrar per ser titular i, de moment, és el que millor s’ha mostrat.

De la mateixa manera, Víctor Narro va ser el segon dels fitxatges que dimecres va gaudir dels 90 minuts. L’extrem va jugar tant a la dreta com a l’esquerra, es va mostrar una mica tímid a l’hora de driblar, però va deixar una faceta de jugador de línia de fons que el Nàstic també necessita.

El transcurs del partit també va mostrar la importància d’Óscar Sanz i Pol Domingo. Quan els dos jugadors van trepitjar la gespa del Nou Estadi, l’equip va canviar per complet. Si mantenen el nivell i el físic, cap company que els farà ombra.

Amb la defensa millorada, però al 100%, encara cal per perfeccionar la definició a l’atac. Pablo Fernández en va tenir una de freda i una de calenta el dimecres. Per una banda, es va mostrar una peça indiscutible a l’onze, perquè ell sol va generar més espais i va crear més jugades que cap altre company. D’altra banda, va errar un mà a mà i un penal. L’entrada d’Antoñín al segon temps va deixar clar és la millor parella actual de Pablo a l’onze i, de retruc, va demostrar la necessitat d’incorporar una nova peça a l’atac.

De la Peña, lluny de Tarragona

Amb l’estrena de Nil Jiménez, l’únic jugador que no ha debutat de grana és Iván de la Peña. El central, que no compta com a jugador sub-23, té el futur lluny de Tarragona. D’aquesta manera, Vidal no va descartar nous moviments en el que resta de mercat. Reforçar la davantera està en el punt de mira, però els dubtes defensius també han obert la porta per buscar un reforç a la rereguarda, si sorgeix una ganga.