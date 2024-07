El Nàstic s'enfrontarà al Zaragoza el dimecres 7 d'agost al Nou Estadi

El Nàstic ha anunciat un nou partit amistós que es disputarà durant la pretemporada. El rival serà el Real Zaragoza en un partit ja habitual de les pretemporades granes.

El matx es disputarà al Nou Estadi Costa Daurada en un esdeveniment que cada any serveix al club per fer caixa gràcies al gran nombre d'aficionats aragonesos que estiuegen a la Costa Daurada i que s'acosten a l'estadi tarragoní per gaudir d'una primera impressió del seu equip.

L'amistós se celebrarà el dimecres 7 d'agost a les 20:30 h.

Aquest serà el tercer test de l'equip de Dani Vidal en aquesta temporada després d'enfrontar-se al Sabadell a la Nova Creu Alta (27 de juliol) i de rebre al Castelló (3 d'agost).

