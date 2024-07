Res no ha canviat i per això tot és diferent

Lluís Fàbregas va ser nomenat ahir com el nou president del Nàstic de Tarragona. Aquest era un punt més dels vuit que es van abordar a la Junta General Extraordinària, però va ser el centre d’atenció. El Nàstic va obrir ahir una nova etapa, però l’aterratge no és abrupte.

De fet, el mateix Fàbregas va assenyalar que «avui comença una nova etapa, però no ha de ser massa diferent respecte a la feina, perquè he assumit la responsabilitat executiva màxima des de fa 15 anys en moments complicats i de dificultat».

En aquest sentit, el «transatlàntic» del Nàstic manté el mateix rumb, així que res no ha canviat, però, amb un nou capità en el vaixell, tot és diferent i Fàbregas s’encara a «un repte complex pels gairebé 140 anys d’història que té el Nàstic, però que desenvoluparé amb responsabilitat, honestedat i moltes hores de treball».

D’aquesta manera, la Junta General d’Accionistes Extraordinària es va celebrar ahir a la sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona sense alteracions. Tots els punts van ser acceptats amb unanimitat, amb només l’abstenció, en alguns dels punts, del soci accionista Enric Pujol.

El primer dels punts, i un dels més importants, va ser acceptar l’ampliació de capital de 3.020.000 euros mitjançant l’emissió i posada en circulació de 30.200 acciones nominatives de 100 euros de valor.

En altres paraules, els préstecs atorgats es van transformar en capital social, o en accions, per tornar a partir des de zero. Lluís Fàbregas va destacar que «això significa que els diners que s’han perdut els hem tornat a posar amb responsabilitat amb ampliacions de capital. Hi ha més préstecs que venceran en un futur, però tenim el compromís de repetir aquesta operació». A més, l’actual president va destacar que «avui dia, el deute del Nàstic és zero».

En la resta de punts es va acordar, amb unanimitat en els vots, que Lluís Fàbregas formés part del Consell d’Administració, així com la modificació dels estatuts socials i l’article 29 perquè els consellers puguin percebre retribució.

En aquest sentit, Javier Balañá, secretari de la SAD, va subratllar que aquest canvi «no vol dir que tots els consellers percebin retribució», sinó que només, en aquest cas, Lluís Fàbregas entrant en el càrrec de president executiu durant els pròxims cinc anys.

Davant la resta del Consell i els accionistes, Fàbregas va apuntar que «és un honor i un privilegi que Josep Maria Andreu i la resta de consellers i accionistes m’hagin proposat un càrrec que no havia ni somiat. Fa molts anys que estic vinculat al club i estic plenament al servei dels interessos de l’entitat». Amb un aplaudiment general per part de la resta del consell i dels socis presents, es va passar el relleu.

Després de l’aprovació de tots els punts, es va passar al torn de preguntes per part dels socis en els quals, curiosament, qui va atendre i respondre els diferents dubtes i qüestions no va ser el president, sinó l’ara ja expresident Josep Maria Andreu.

Aquest va ser un últim servei, però també un missatge que encara formarà part del Consell. De fet, Andreu va apuntar que «ha estat un honor i un orgull presidir el club que estimo, estaré al servei, però en una situació diferent».

Recursos en marxa

Josep Maria Andreu va destacar que els recursos que presentarà el Nàstic contra les sancions rebudes i la denúncia estan en marxa. Andreu va assenyalar el clam d’un soci que «a Tarragona falta suport institucional», durant el duel contra el Málaga.

Aquest partit és una ferida que encara cou. De fet, Andreu va valorar l’impacte de la derrota en 20 milions d’euros que s’han deixat de guanyar, tenint en compte els diners dels drets televisius, el fons CVC de la lliga i el valor de la plaça.

En aquest sentit, el conseller Antoine Jordà va assegurar que el dimarts es va presentar un recurs esportiu per «l’acarnissament» que van suposar les dures sancions. Ara, està en mans del Comitè d’apel·lació, però si no s’accepta «acudirem al TAD i, després, al Contenciós Administratiu», va assenyalar.

La darrera dada de la Junta la va posar l’actual president, Lluís Fàbregas, que va apuntar que en cinc dies de campanya ja s’han donat d’alta a 216 nous socis. Aquest és el camí i el repte del vaixell del Nàstic. Continuar creixent al voltant del sentiment que s’ha creat i aquest serà el primer objectiu del president Lluís Fàbregas en una etapa que, en la mateixa direcció, tot és diferent.