Andy Escudero fitxa pel Ceuta

L'exgrana Andy Escudero jugarà la pròxima temporada a l'AD Ceuta. Andy Escudero, jugador que va quedar lliure aquest mercat d'estiu després d'acabar el contracte amb el Nàstic i no rebre una oferta de renovació, ha signat contra qui va ser el primer rival del conjunt grana en el play-off d'ascens.

Andy Escudero va arribar l'estiu del 2022 procedent de l’Alcoyano com un dels jugadors més prometedors de l’equip. La seva primera temporada no va ser bona, però va agafar rellevància amb l’entrada de Dani Vidal al final de la darrera temporada. Enguany, ha passat a primer pla, definint l’esquema grana durant mesos i amb una bona connexió amb Pablo Fernández.

Després de disputar una gran temporada amb 41 partits, 4 gols i 3 assistències, agafa les maletes per anar al nord d'Àfrica per competir per l'ascens de categoria a l'equip de José Juan Romero.