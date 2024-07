Aquest és el primer rival confirmat de la pretemporada del Nàstic 2024/2025

El Nàstic de Tarragona ja mou fitxa per confeccionar la seva pretemporada. Els de Dani Vidal ja tenen el primer rival confirmat i aquest és l'SD Huesca, equip de Segona Divisió. Els grana es preparen per una temporada d'alta exigència per tornar a intentar l'ascens de categoria i, per tant, preparen una pretemporada plena d'amistosos d'exigència. El Huesca, rival de categoria superior, visitarà el Nou Estadi Costa Daurada el dissabte 10 d'agost a les 20 hores.

Els enfrontaments amistosos entre el Nàstic i els equips aragonesos són habituals en cada pretemporada. De fet, el Huesca ja va jugar contra el Nàstic fa dos anys, un dimecres 3 d'agost a les 20 hores del 2022. Llavors, el Nàstic de Raül Agné va acabar empatant el duel per 2-2 amb gols de Víctor Valderde, exgrana que ha fitxat per l'Atlético Sanluqueño del grup II de Primera Federació, i de Javi Bonilla de penal.

El duel contra el Huesca és el primer confirmat d'una pretemporada que donarà el tret de sortida el dilluns 15 de juliol, en la qual es preveu una doble sessió amb proves mèdiques i entrenament sobre la gespa. Al capdavant estarà el cos tècnic tarragoní que va completar l'excel·lent darrera temporada. Jordi Abella, Iván Moreno i Manuel Oliva van oficialitzar ahir la seva renovació amb el Nàstic i es tornaran a posar al costat de Dani Vidal.