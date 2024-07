El Nàstic Genuine jugarà la Genuine World Cup a Houston

El Nàstic Genuine tornarà a viatjar als Estats Units. L'equip grana ha sigut convidat per disputar la Genuine World Cup 2024, un torneig que es disputarà a la ciutat de Houston, als Estats Units, del 30 de juliol al 4 d'agost. Tal com es descriu des de l'organització del torneig, «és l'oportunitat per als tres països amfitrions d'experimentar de primera mà els valors del futbol Genuine».

El Nàstic anirà acompanyat de quatre equips més d'Espanya com la Fundació Barça, l'Athletic de Bilbao, l'Atlético de Madrid i el Valencia. A més, haurà de competir contra els equips amfitrions, el Houston Dynamo i l'Inter de Miami, així com dels clubs mexicans convidats com el Tigres i l'América i els europeus Juventus i Benfica.

Els equips viatjaran cap als Estats Units el 30 de juny i el dia 31 tenen reservada una visita cultural per la ciutat de Houston. Els partits es jugaran entre l'1 i el 3 d'agost al Dynamo Houstin Field, el camp del Houston Dynamo. Finalment, el viatge acabarà el 4 d'agost.