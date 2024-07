David Concha, Nacho González i Ander Gorostidi, renovacions prioritàries del Nàstic

El darrer diumenge 30 de juny, gairebé la meitat de la plantilla va acabar la seva vinculació amb el Nàstic de Tarragona. Alan Godoy i Iker Recio van tornar a l’Alavés i l’Alcorcón després d’acabar les seves cessions. En aquesta llista de baixes s’han afegit fins a cinc jugadors més, mentre que d’altres tres van rebre una oferta formal de renovació per mantenir-se en el projecte encapçalat per Dani Vidal de cara a la pròxima temporada.

David Concha, Nacho González i Ander Gorostidi són les renovacions prioritàries del conjunt grana. Tots tres s’han mostrat com a homes imprescindibles en aquest tram final de la temporada. Gorostidi va encetar l’any com el quart migcampista en discòrdia, però en els darrers partits va aconseguir desbancar al titularíssim Borja Martínez, amb unes grans aportacions, sobretot en l’aspecte ofensiu. David Concha i Nacho González s’han deixat la pell amb el Nàstic.

Literalment, fa una setmana la Federació Espanyola els va imposar una sanció desproporcionada que els deixa fora de joc durant mesos. Amb tot, el Nàstic reconeix la seva importància i els ha ofert la renovació. Concha és un extrem diferencial i, si les lesions no li ho impedeixen, és el millor extrem de la categoria. Per la seva banda, Nacho s’ha establert com a més que un dels millors centrals. L’andalús es va establir com un capità més sobre la gespa, dirigint l’equip i convertint-se en l’ànima de la rereguarda.

D’altra banda, el club també ha confirmat el retorn dels jugadors cedits aquesta temporada. Hamza Bellari i Iván de la Peña s’incorporaran a la disciplina grana en l’inici de la pretemporada, que apunta a ser el 15 de juliol, amb els jugadors del planter grana que encara conserven contracte.

Les baixes

Andy Escudero, Dani Parra, Álex Mula i Maurizio Pochettino tanquen la seva etapa al Nàstic de Tarragona després de no rebre cap oferta de renovació. Escudero i Parra acaben, d’aquesta manera, una aventura al primer equip que ha durat dues temporades. El porter de Riudoms va ser jugador del primer equip de ple dret el 2022. Llavors, Parra es va unir al primer equip procedent de la Pobla de Mafumet.

L’arquer de Riudoms va haver de competir amb Manu Garcia i Alberto Varo, dos porters que es van guanyar el Zamora en les seves estrenes. Amb tot, sempre que ha pogut jugar ha demostrat la qualitat suficient per jugar a la Primera Federació. Ara buscarà un equip que li doni minuts per continuar creixent. Andy Escudero va arribar el mateix estiu procedent de l’Alcoyano com un dels jugadors més prometedors de l’equip.

La seva primera temporada no va ser bona, però va agafar rellevància amb l’entrada de Dani Vidal al final de la darrera temporada. Enguany, ha passat a primer pla, definint l’esquema grana durant mesos i amb una bona connexió amb Pablo Fernández.

El mateix estiu del 2022, Maurizio Pochettino va aterrar a Tarragona, però el seu pas per l’equip ha sigut més que anecdòtic, gairebé sense oportunitats. Álex Mula va arribar en el mercat d’hivern com un home de galons, però el seu rendiment va ser inconsistent fins a arribar al final del curs com a suplent.

Finalment, Pablo Trigueros sí que va rebre una oferta de renovació, però el defensa manxec ja s’ha acomiadat del club per les xarxes socials amb un missatge d’agraïment a l’afició. El central, titular indiscutible, està en el punt de mira de l’Andorra.