Dani Parra, Andy Escudero, Álex Mula i Pochettino s'acomiaden del Nàstic

El 30 de juny fins a onze jugadors del Nàstic van acabar la seva vinculació amb el club. Gairebé mitja plantilla, dels quals dos ja es van acomiadar en tornar als seus clubs d'origen després de concloure les seves cessions, com són Alan Godoy i Iker Recio. L'entitat grana ha confirmat el llistat, i també ha ampliat la llista de baixes amb els jugadors als quals no ha presentat l'oferta de renovació. Aquests que s'han incorporat a la llista de baixes confirmades són: Dani Parra, Andy Escudero, Álex Mula i Maurizio Pochettino. També s'afegeix Pablo Trigueros, tot i que el central manxec va tenir sobre la taula una oferta de renovació per part del Nàstic.

D'altra banda, el club també treballa en la confecció de la plantilla de la temporada 2024/2025. D'aquesta manera, el Nàstic ha presentat una oferta formal de renovació a Nacho González, Ander Gorostidi i David Concha.

Des de l'entitat grana ha confirmat que la resta de la plantilla 2023-2024, tant els jugadors com el tècnic Dani Vidal, tenen contracte en vigor per al nou curs esportiu 2024-2025.

D'altra banda, dos jugadors tornen a Tarragona per defensar els interessos del primer equip en la quarta temporada a Primera Federació. Es tracta de Hamza Bellari i Iván De la Peña, que finalitzen les cessions als respectius clubs i s'uniran a la disciplina grana en l'inici de la pretemporada.

