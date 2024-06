Eder Mallo Fernández dirigirà el Málaga-Nàstic

Eder Mallo Fernández serà l'encarregat de xiular el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a Segona Divisió entre el Nàstic i el Málaga. Aquesta serà la segona vegada que el col·legiat basc dirigirà un partit del Nàstic aquesta temporada.

Mallo Fernández va dirigir el duel entre el Deportivo i el Nàstic a Riazor, on el Nàstic va caure per 1-0. El partit va tenir polèmica que va perjudicar el club grana perquè el col·legiat va anul·lar un gol legal de Marc Fernández per una falta inexistent de Jaume Jardí i, posteriorment, va expulsar a David Concha.

En els 13 partits que ha xiulat aquesta temporada, sis victòries locals, cinc empats i dues victòries visitants. Enguany, Mallo no ha xiulat cap partit del Málaga.

Eder Mallo Fernández estarà acompanyat per Eduardo De La Hoya Rocandio i Jesús Rodrigo Gonzalo com àrbitres assistents, així com Alejandro Ojaos Valera com a quart àrbitre.