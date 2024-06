Josep Maria Andreu: «Els jugadors han demostrat ser iguals o superiors als del Málaga. Queda guanyar a casa, ho aconseguirem»

El president del Nàstic, Josep Maria Andreu, va destacar després del partit que «només puc dir que estic orgullós de l'afició, dels jugadors i dels tècnics. Hem donat la cara i hem merescut més. Perdem aquí, però no passa res perquè a la tornada segur que remuntarem a casa».

El president també va ser contundent amb l'àrbitre: «Jo vull un àrbitre com aquest a Tarragona. Dient això queda clar. No ha xiulat un penal claríssim a Óscar Sanz, igual que el que ens xiulen a nosaltres, no entenc com passen els partits i encara no ens xiulen cap penal».

També va enviar un missatge de calma: «Ara toca estar tranquils, amb un 1-0 pugem a Segona, la categoria que mereixem. Després del partit de dissabte ja tocarà valorar la temporada».

Finalment, va apuntar que «els jugadors han demostrat que són iguals o millors que els del Màlaga. Tenim les màximes possibilitats, els jugadors estan convençuts i hem sortit vius d'un camp de molta pressió. Hem d'estar orgullosos i això ho remuntarem».