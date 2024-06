Denuncien davant del CSD els comentaristes de Esport3 que van dir «micos» als aficionats del Ceuta

Un aficionat de Ceuta ha denunciat davant de la Comissió Antiviolència del Consell Superior d’Esports (CSD) als periodistes de TV3 que van narrar el partit del ‘play off’ entre el Nàstic i l’AD Ceuta FC per haver dit «micos» als aficionats del club ceutí aquest diumenge passat en el Nou Estadi Costa Daurada.

La denúncia l’ha formulat «per fets presumptament constitutius d’una infracció referida a l’article 23.1.b de la Llei 19/2007, contra la violència en l’esport.»

En la seua denúncia, adverteix que els comentaristes van qualificar de «micos» als aficionats del Ceuta desplaçats, en una cantonada de l’estadi, envoltat de tanques, «un comentari inacceptable per a qualsevol mitjà de comunicació, per tal com conté de biaix supremacista, racista i d’odi».

«En la conversa es pot apreciar com els dos comentaristes es burlen dels seguidors a la grada: Riu-te tu dels micos de Gibraltar. No es van adonar que els micròfons se’ls van deixar oberts i van començar a malparlar obertament d’una afició que es va creuar mig país per recolzar al seu equip, tacant de forma despietada i irrisòria, com a ‘micos’ el nom i prestigi d’un club, els seus aficionats i una ciutat», ha argumentat.

De la mateixa manera es posa de manifest, que «aquesta conducta d’odi ve precedida de l’apedregada de l’autobús del Ceuta, amb ruptura de vidre, a més de la impossibilitat d’abandonar l’estadi durant més d’una hora posterior a l’acabament d’aquest per la presència de radicals de l’equip local que esperaven per insultar, menysprear i llançar objectes als aficionats del Ceuta desplaçats», prossegueix la denúncia.

Aquest aficionat del Ceuta sol·licita que es tingui per presentada la seua denúncia de forma telemàtica i s’obri el corresponent expedient administratiu, alhora que requereix el correu electrònic del secretari del Comitè per fer-li arribar l’àudio la retransmissió com a element probatori a incorporar a l’expedient.

Aquest mateix aficionat va denunciar en el seu dia als comentaristes de Ràdio Córdoba de la Cadena SER per insults contra el jugador del Ceuta Rodri Ríos.