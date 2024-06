528 nastiquers acompanyaran el Nàstic a Màlaga: descobreix com pots aconseguir una entrada

El Nàstic de Tarragona ha informat aquest dilluns del procediment a seguir per tots aquells socis 2023-2024 interessats en viatjar a Màlaga per donar suport a l’equip en l’anada de l’eliminatòria final pel play-off d’ascens a 2a Divisió A. Duel que es jugarà a La Rosaleda aquest dissabte, 15 de juny, a les 20.30 h.

Durant les properes 24 hores, fins les 18 h, de demà, els socis interessats es poden inscriure en aquest formulari. Demà, a les 19 hores, es realitzarà un sorteig a les oficines de l’entitat, obert al públic, on es coneixeran els 186 afortunats del sorteig que comptaran, cadascun d’ells, amb dues entrades pel partit. En total 372 entrades al preu unitari de 15 €.

L’entitat grana i l’andalusa han pactat un total de 528 entrades per a l’afició rival, tant en l’anada com en la tornada. 372 es sortejaran entre els socis inscrits, 90 es destinaran per a compromisos del club, 53 per a la penya Orgull Grana i 13 per als nastiquers que es van desplaçar a Ceuta en la primera eliminatòria. A més, l’entitat ha programat un autocar per tots els afortunats en el sorteig que tindrà un preu individual de 70 €. Per tant, el preu total del desplaçament serà de 85 €.

La sortida es realitzarà a la mitja nit de divendres a dissabte, a les 00.00 h, des del Nou Estadi Costa Daurada, i l’arribada a Màlaga està programada pel mateix dissabte de partit, a les 10 h. La tornada a Tarragona es realitzarà un cop finalitzi el partit. L’entitat es reserva a modificar les condicions de l’autocar.

