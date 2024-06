Fins a la final (2-1)

El Nàstic es jugarà l’ascens contra el Málaga. Els de Dani Vidal van superar 2-1 al Ceuta en un partit de dues cares que va tenir ambient d’autèntica final. Amb el Nou Estadi ple, el Nàstic es va cruspir el Ceuta al primer temps per posar el 2-0 amb uns màgics Godoy i Joan Oriol. Al segon temps, el Nàstic va haver d’aguantar les escomeses d’un Ceuta que va escalfar el duel per classificar-se amb un 2-1.

El partit va començar dues hores abans que l’àrbitre xiulés. L’ambient al Nou Estadi Costa Daurada era dels duels clau i els jugadors van sentir l’empenta de l’afició des que van baixar de l’autobús. Aquest va ser un al·licient més per un Nàstic que va engegar el partit totalment endollat.

La primera del partit va ser del Nàstic i, com no podia ser d’una altra manera, va sorgir d’un córner. Jaume Jardí va centrar al primer pal on estava Óscar Sanz. El migcampista grana va rematar amb l’exterior de la bota i la pilota va sortir bombejada, per acabar sortint fora fregant l’escaire. Poc després, Alan Godoy va provar sort amb un xut llunyà que va sortir fora sense perill. El davanter canari irradiava confiança i això es va notar des de la pressió que exercia fins als seus remats.

El Ceuta, però, no es va quedar enrere. Rodri Ríos va tornar a convertir-se en el centre de totes les mirades després que, amb un control orientat precís, va transformar una passada entre línies en una ocasió clara de gol. Alberto Varo no va dubtar i va sortir volant a tapar els forats. L’Àguila de la Canonja va guanyar el mà a mà aturant el perill.

Del possible 0-1, el partit va anar a l’1-0. En la següent jugada, Pol Domingo va caçar un refús al mig del camp per convertir-la en una assistència. Això va ser possible gràcies a Alan Godoy. El canari va controlar l’esfèric amb un toc subtil que li va valer per colar-se entre els dos centrals i, amb tota la classe, va rematar escurant el pal dret per marcar l’1-0. El canari és tota una estrella que cada dia brilla més.

El gol va encendre el partit, però el Nàstic es va mantenir sòlid. El joc dels grana era totalment diferent del de la setmana passada i van aconseguir evitar la circulació ràpida i incisiva del Ceuta en atac. Els de Dani Vidal els tenien controlats tant en defensa com en atac. El Nàstic liderava el caos de pilotades i jugades ràpides i va buscar la porteria rival contínuament.

Amb el Nou Estadi vibrant, la màgia va començar a aparèixer. Joan Oriol es va inspirar i, ell sol, va fer mig gol del 2-0. El capità, amb una finta, es va treure de sobre Danese per guanyar metres cap a l’àrea. El següent recurs va ser una bicicleta que va servir per driblar el central i colar-se dins de l’àrea. Allà, entre dos jugadors del Ceuta la va centrar al mil·límetre cap al punt de penal on Borja Martínez va marcar el 2-0 a plaer.

Tota la banqueta grana i va saltar per celebrar el gol amb Joan Oriol, perquè la meravella va ser seva. El gol va transformar la tensió en agressivitat i el partit es va començar a escalfar a la banqueta del Ceuta i també a la seva part de la graderia.

A la represa el partit va abaixar revolucions. El Nàstic deixava jugar i el Ceuta tenia massa nervis a les cames. Amb tot, la calma va passar a tempesta en qüestió de segons.

El central del Ceuta, Lolo, va rematar una centrada a l’àrea petita als núvols. Era el primer avís d’un Ceuta que començava a endollar-se. Poc després va ocórrer la tragèdia. En una falta lateral, Varo i Marc Fernández van fallar en la coordinació i el refús del davanter va deixar venut la sortida de l’Àguila. Com no podia ser d’una altra manera, Rodri va engaltar el refús per marcar el 2-1.

El gol va donar ales al Ceuta que, a poc a poc, també escalfava més el partit i els enfrontaments van ser freqüents, de fet, en un d’aquests, provocat per Rodri Ríos, Dani Vidal va acabar expulsat. Sobre la gespa el Nàstic aguantava i l’Àguila volava. Un cop de cap desafortunat en pròpia de Trigueros va forçar que Varo, en ple vol, tragués una pilota de la línia amb la mà per evitar el 2-2. Patint fins al final i amb Gorka Santamaría a punt de fer el tercer, el Nàstic va guanyar el seu bitllet a la final.