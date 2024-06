Final: el Nàstic supera el Ceuta i jugarà la final del 'play-off' d'ascens

Nou recurs del canari que prova una xilena, però surt fora per ben poc.

Entra Gorka Santamaría per David Concha.

Abans de la situació entre Rodri i Dani Vidal, hi ha hagut polèmica. L'àrbitre no ha xiulat una falta a la frontal sobre Alan Godoy claríssima.

Rodri Ríos veu una groga per enfrontar-se amb Dani Vidal i l'entrenador grana veu la vermella. Vidal només havia agafat la pilota quan havia sortit fora mentre que el Ríos l'ha empès.

El gol ha sigut gasolina per al Ceuta. Ara els visitants passen a l'atac, però el Nàstic es manté atent. Bé Óscar Sanz.

Targeta groga per al Nàstic

Bona jugada per l'esquerra de David Concha. El centre de l'extrem es passeja per l'àrea petita sense que ningú la remati.

Entra Alain i Dani Romera per Fran i Julio Iglesias.

Joan Oriol ha fet més que mig gol. El lateral grana ha agafat la pilota per la banda i, primer, s'ha plantat a l'àrea amb una finta excel·lent sobre Danese. Poc després, ha driblat el central per posar-la al segon pal. Allà estava tot sol Borja que ha marcat el segon a plaer. Tothom ha anat a celebrar el gol amb Oriol perquè ha fet més que mig gol.

Jugada per a la història de Joan Oriol

Primera groga per al Nàstic

24'

Cop de cap de Pol Domingo i màgia de Godoy

El davanter del Nàstic està de dolç. Pol Domingo va caçar una pilota perduda amb el cap per tornar-la a les línies enemigues. Allà estava Godoy que, amb un toc subtil, va controlar la pilota per colar-se entre Fran i Danese. Amb la mateixa màgia, ha donat un cop subtil i col·locat al pal dret per marcar el primer.