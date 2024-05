El Nàstic estrenarà un got de plàstic reutilitzable diumenge

El Nàstic vol convertir la prèvia del partit d'anada de semifinals de Play-off que disputen els granes aquest diumenge a Ceuta, en una autèntica festa de la parròquia nastiquera.

Per això, ha organitzat activitats lúdiques, fan zones i barres de bar a la zona de les grades del Parc Francolí, on l'Ajuntament ha instal·lat una pantalla gegant per seguir l'enfrontament.

El club, però, vol que la festa sigui responsable amb el medi ambient i el planeta i, per això, ha estrenat un got reutilitzable amb empremta social que es vendrà a les zones de barra aquest diumenge.

Aquest nou got grana ha comptat amb la col·laboració de Fundació Topromi, el Far Cooperatiu i l'Estudi Creatiu i de Disseny la Torreta.

Et pot interessar: