Final: El Nàstic guanya i és segon

45'

Descans

Com refrany en castellà: «Mucho lirili i poco lerele» en aquesta primera part del Nàstic. El conjunt grana no s'ha trobat còmode en cap moment amb la pilota, mentre que el Rayo s'ha presentat al partit valent i amb ganes de mostrar-se dominant. Amb tot, ha aconseguit tres ocasions seguides de Pablo que no han entrat per ben poc.