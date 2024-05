Final: El Nàstic domina i s'emporta la segona posició (1-2)

Tres punts i segona posició per al Nàstic.

El Barça es precipitava i el Nàstic començava a robar pilotes. En una d'aquestes, Andy Escudero va iniciar un contraatac. L'extrem va guanyar la banda dreta i va centrar al segon pal. Pelayo va saltar, però no va arribar. D'aquesta manera, Marc Fernández va aparèixer per afusellar la porteria del Barça i marcar el segon.

Targeta groga per al Nàstic

Ocasió per al Barça

Entra Montalvo per Gorostidi.

Nova groga per al Nàstic

Marxa Pablo i Jaume Jardí per Marc Fernández i Borja Martínez

Targeta per al Barça

Entra Andy Escudero per Concha.

43'

De nou el Nàstic!!

Recital del Nàstic en atac. Jugada d'estratègia que recull Pablo per centrar-la al punt de penal. Godoy no arriba a rematar a gol per mil·límetres.