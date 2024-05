Recital del Nàstic a un Johan Cruyff tenyit de grana (1-2)

Recital absolut del Nàstic en el Johan Cruyff. El conjunt de Dani Vidal va guanyar i superar el Barça Atlètic des del primer minut fins a l'últim, tot i que Alarcón va posar una mica de salsa al partit amb l'1-2 en el temps afegit. Els grana van demostrar que estan preparats per al play-off i van aconseguir segellar la segona posició i guanyant el gol average contra un Barça Atlètic que va ser anul·lat.

El Nàstic jugava pràcticament a casa. Més d'un miler d'aficionats van tenyir de grana el Johan Cruyff i es van deixar la veu per animar el seu equip. Les veus grana van ressonar més fort que les blaugrana i els de Dani Vidal es van sentir més que còmodes. El Nàstic va sortir fort en la pressió, un esforç que ja és marca de la casa. Aquesta va servir per anul·lar el Barça Atlètic i afegir pressió i por a les seves cames. Els blaugrana es van veure superats i el seu joc associatiu va desaparèixer.

El Nàstic no va abaixar ni un segon la pressió, els duels sortien favorables i les ocasions no van trigar en arribar. Els de Tarragona eren, simplement, superiors, sobretot Alan Godoy.

L'extrem del Nàstic va rebre una passada en llarg. Estava entre ell i el central Mikayil Faye, i el duel el va guanyar Godoy. El canari va allargar la cama per desviar l'esfèric i desfer-se de Faye. Tot sol davant del porter, el Llamp del Nàstic no va fallar i va perforar la porteria d'Astralaga per posar el 0-1.

El primer gol no va fer més que obrir la llauna. El Nàstic va prémer l'accelerador i no va aturar en cap segon. Les ocasions arribaven una darrere l'altra. Joan Oriol va centrar per l'esquerra, però ni Godoy ni Domingo van arribar a rematar per mil·límetres. Un minut després li va tocar a David Concha. Godoy va habilitar la jugada amb un toc d'esperó i Concha va poder rematar a boca de canó. Amb tot, Astralaga es va estirar per aturar el que podria haver sigut el 0-2.

L'aturada va donar ales a la reacció blaugrana. Tot i ser anul·lats en tota a primera meitat, tres passades van ser suficients per guanyar espai per rematar. Pau Víctor, el pitxitxi de la categoria, ho va aprofitar per forçar l'aturada a Alberto Varo. El Nàstic va reaccionar a l'instant a través de Alan Godoy. Jaume Jardí va fer la centrada precisa i Godoy la va engaltar a l'àrea petita, per trobar-se, novament, a Astralaga. El ritme del partit va ser frenètic i, tot seguit, Pau Víctor va tenir l'empat a les seves botes, però va estavellar el tir en el travesser.

Després d'aquesta ocasió va tornar el domini grana i el segon gol va estar a tocar. La va tenir Trigueros, en un remat amb la cama esquerra en un córner que va sortir fora per poc, i també Godoy, que no va arribar a rematar una centrada de Pablo per ben poc. D'aquesta manera, el Nàstic va marxar al descans amb sensació de superioritat, però amb també amb el gust agredolç de no poder aprofitar les ocasions per posar el 0-2.

A la represa, el partit va canviar. El Nàstic va començar a cedir terreny a un Barça que va anar a més. Els blaugrana tenien la possessió i els grana van passar a defensar-se. Pol Domingo i Alberto Varo van brillar, el primer ho aturava tot per la dreta i el segon va guanyar un mà a mà contra Moha. El Nàstic necessitava aire i Dani Vidal va donar entrada a Borja per ampliar un home més el mig del camp. La jugada va ser efectiva per estabilitzar el partit. L'atac grana va ser més tímid, amb un remat des de la frontal tou per part de Marc Fernández, però en defensa el Nàstic es va tancar. El Barça només va poder fer mal de córner, amb un remat de Pelayo al segon pal que va marxar fora per poc.

Els minuts passaven i el Nàstic va capgirar el ritme del partit. El Barça es va començar a posar nerviós per no poder superar la defensa grana. Amb els nervis, els errors van aparèixer i els de Dani Vidal ho van aprofitar per matar el partit. Andy Escudero va iniciar un contraatac per la dreta. L'extrem va guanyar la banda dreta i la va posar al segon pal. Com no podia ser d'altra manera, allà estava Marc Fernández. La pantera de Corbera, amb olfacte de golejador, va aparèixer al segon pal per afusellar la porteria d'Astralaga i posar el punt final al partit amb el 0-2.

El partit no podia ser tranquil, així que Alarcón va aprofitar un espai per marcar l'1-2 al temps afegit. S'havia de patir, no seria un partit del Nàstic si no passés. El conjunt grana va saber patir i defensar per segellar el duel.

El Nàstic que tots coneixem va tornar a aparèixer contra el Barça Atlètic. El Nàstic de les grans cites es va posar a punt per al play-off dominant i superant el Barça en el seu estadi. Un Johan Cruyff que invadit per l'afició del Nàstic i es va convertir en el Nou Estadi.