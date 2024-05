Godoy i Jardí posen la directa (2-1)

Alan Godoy i Jaume Jardí lideren el Nàstic i posen l'equip a un pas del play-off. Si la Cultural no guanya diumenge contra el Teruel a casa, el Nàstic serà equip de fase d'ascens matemàticament. Els grana va condemnar al descens a l'SD Logroñés amb dos golassos d'uns molt actius Godoy i Jaume Jardí en un partit menys còmode del que semblava.

El partit ha començat amb l'electricitat que es necessitava. El Nou Estadi Costa Daurada presentava una bona imatge a la graderia amb una bona assistència d'uns nastiquers que no volien perdre's l'oportunitat d'or d'assegurar el play-off a casa. El Nàstic va respondre i va ser el protagonista en els primers minuts.

David Concha, titular, va marejar la defensa de l'SD Logroñés per la banda i la primera ocasió de gol no va trigar en arribar. Jaume Jardí va rematar des de la frontal per tancar un contraatac, però la definició no va ser bona i la pilota va sortir per sobre de la porteria grana. El setge a la porteria del Logroñés era constant. Poc després, Alan Godoy va provar una centrada-xut que es va enverinar i va acabar estavellant-se al travesser. El davanter canari va prendre tot el protagonisme de l'atac grana. Estava actiu en la pressió i també en els remats. El travesser va ser el primer avís i, poc després, es va qeudar a un mil·límetre d'engaltar una centrada a l'esquena dels defensors.

El Nàstic vivia a l'àrea rival, i això es va traduir al final amb un defensor tirant a terra a Pablo Fernández agarrant-li de la samarreta. L'àrbitre, naturalment, no va xiular penal. Fa més d'un any que el Nàstic no rep cap i aquest no anava a ser el primer. Passat el primer quart d'hora, les revolucions van començar a baixar. L'energia dels primers minuts es va perdre i l'SD Logroñés va començar a ser més protagonista. Això va deixar un Nàstic més a l'expectativa i no tan ambiciós en atac.

El mig del camp, format per Óscar Sanz i Ander Gorostidi va començar a patir per controlar les passades internes del Logroñés. Aquest no va ser el dia d'Óscar Sanz i el Nàstic ho va patir. Les revolucions no paraven de baixar i, poc a poc, el partit es posava d'un color semblant al duel contra el Sabadell. Malgrat això, Alan Godoy va aparèixer per trencar aquesta dinàmica. Jaume Jardí va aconseguir filtrar una passada en llarg cap al davanter canari. Aquest va guanyar en velocitat als seus defensors i va tenir temps per driblar, buscar l'espai on el porter no arribaria i rematar a gol. Tot un golàs.

Al mig del camp va començar a brillar Gorostidi i el basc va ser el protagonista de la següent acció de perill. Després de triangular amb Pablo i Joan Oriol en un servei de banda, Gorostidi va posar el gol en safata a Godoy fent un barret als defensors. El canari va definir igual de bé, amb un nou barret al porter, però l'àrbitre va anul·lar-lo per fora de joc. En defensa, el Nàstic funcionava com un rellotge. Pol Domingo va aturar un contraatac guanyant en velocitat a Manny per evitar un mà a mà perillós.

Amb tot, el Nàstic continuava patint al mig del camp i, en el temps afegit, va provocar una falta perillosa. L'SD Logroñés, limitat en atac, va aprofitar l'oportunitat. La falta va anar al vèrtex de l'àrea, on un jugador de l'SD Logroñés la va pentinar cap al punt de penal. Allà Trigueros, en un intent per refusar-la, va deixar mort l'esfèric a la frontal i Ezkurdia va marcar l'empat a plaer. En una acció senzilla, l'SD Logroñés va empatar just abans del descans per desbaratar tot el treball fet pel Nàstic. La desesperació grana va ser evident en Dani Vidal que, enfurismat, va rebre una targeta vermella directa que el farà perdre's el que resta de temporada regular.

A la represa, el Nàstic va tornar a la feina i, en la primera possessió, va forçar una falta a la frontal de l'àrea. En absència d'Andy Escudero i Mula, el remat va ser per Jaume Jardí i aquest va complir amb escreix. El reusenc va superar tota la barrera amb un remat amb el peu esquerre i també va vèncer el porter per posar el 2-1 amb un nou golàs.

El Nàstic va fer un passet endavant i, fins i tot, Godoy va provar sort amb un remat acrobàtic que va marxar fregant el pal dret de la porteria de l'SD Logroñés. El conjunt de la Rioja, però, no es va mostrar gens dòcil. El marcador els sentenciava al descens, així que van mostrar els queixals en atac, però sense concretar a la porteria d'Alberto Varo. Pol Domingo, Dufur i Trigueros van mantenir una línia segura que no van saber sobrepassar.

En atac, sense els golejadors Jardí i Godoy, Álex Mula va agafar el protagonisme. Amb tot, la definició de l'extrem no va ser la més encertada.

El marcador es va mantenir i el Nàstic va fer la seva feina. Ara, toca esperar al partit de diumenge de la Cultural Leonesa. Si no guanyen, el Nàstic serà, matemàticament, equip de play-off.