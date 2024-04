Final: El Nàstic cau contra la Cultural Leonesa

Amb el 3-0, la Cultural ha igualat el 3-0 al Nou Estadi que li va endossar el Nàstic. La prioritat del Nàstic ara mateix és mantenir el resultat i deixar un gol average neutral, o marcar un gol per guanyar-lo. S'ha d'evitar perdre l'average per no complicar-se la vida més encara.

No està realitzant un mal partit el Nàstic, però sí que ha pagat ben car dues errades defensives. A la primera part, la manca de contundència de Montalvo i Sanz per aturar a Barri va donar-li ales perquè el jugador de la Cultural elaborés una gran jugada de gol. A la segona part, Barri va fe runa passada entre línies i Dufur va estar lent en el duel contra Berto.

Entra Dufur per Nacho mentre que la Cultural Leonesa també ha mogut banqueta. Ha entrat Aleix Coch per Fornós.

La confiança i el control del Nàstic s'ha desfet amb el gol de Barri. El Nàstic s'ha de refer per intentar remuntar el partit. Queda temps, però és una tasca que no han aconseguit encara aquesta temporada.

Marca Barri un autèntic golàs. Ell mateix dribla a tres jugadors del Nàstic, passant per davant de Montalvo, Oriol i Nacho per executar un tir creuat que sorprèn Varo.

Ocasió claríssima del Nàstic. Jugada antològica entre Escudero, Godoy i Jardí. Centrada a l'àrea d'Escudero que baixa enrere Godoy per deixar l'ocasió a Jardí. El reusenc remata amb força, però el seu remat el desvia Amigo i toca al travesser per després botar fora.

La Cultural Leonesa té tres exjugadors del Nàstic a la plantilla, però, de moment, només jugarà un de titular. Aarón Rey és titular i amenaça la porteria grana. Rey també ho va ser en l'anada amb Guillermo i Aleix Coch i no van aconseguir ser rellevants. Ara, Rey buscarà millorar la seva temporada sent un jugador important en el partit.

El Cultural Leonesa-Nàstic està a punt de començar!

El duel corresponent a la jornada 34 de Primera Federació entre Cultural Leonesa i Nàstic està a punt de començar. S'espera un contrast de voltatges entre els dos equips perquè la Cultural necessita guanyar tant sí com no per mantenir vives les esperances per entrar al play-off d'ascens. D'altra banda, el Nàstic podria certificar el bitllet al play-off virtualment, però tenen marge per jugar amb l'ansietat local.