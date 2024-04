Final: El Nàstic s'emporta els tres punts contra el Celta Fortuna

95' FINAL Final del partit, el Nàstic supera el Celta.

90' Cinc minuts d'afegit El partit anirà al 95'.

90' Doble canvi del Celta Entra Bruno i Meixus per Román i Manu Fernández.

85' Targeta groga per al Celta La veu Joel López.

81' Doble canvi del Nàstic Entra Óscar Sanz i Dufur per Borja Martínez i Jaume Jardí.

78' Canvi del Celta Fortuna Entra Lucas per Javi Rodríguez.

71' Canvi del Nàstic Entra Marc Fernández per Pablo Fernández.

68' Targeta groga per al Nàstic La veu Borja Martínez i es perdrà el duel contra la Cultural.

64' Canvis del Celta Entra De la Iglesia i Fer i marxen Durán i Miguel Román.

62' Targeta groga per al Celta La veu Raúl Blanco.

60' Doble canvi del Nàstic Marxen Godoy i Andy Escudero per Álex Mula i Ander Gorostidi.

58' Targeta groga per al Celta La veu Yoel Lago.

55' Jugada telegrafiada Ràpida per la banda i amb decisió. La pilota va Andy i aquest allarga la jugada per cedir l'esfèric a Joan Oriol. El capità grana va arribar a la línia de fons per centrar al punt de penal. Allà estava Pablo per rematar i, malgrat que Ruly l'atura, la pilota acaba dins.

54' MARCA PABLO!!!!

51' Targeta groga per al Nàstic La veu Pablo Fernández.

46' Comença millor el Nàstic Centrada lateral d'Andy que no arriba Godoy per mil·límetres.

45' Descans Després d'aquest ensurt, l'àrbitre xiula el descans. Molt millor el Celta contra un Nàstic que ha anat de més a menys.

44' De nou el Celta Contraatac ràpid després d'una pèrdua de Joan Oriol que acaba amb centrada per sota i remat que, per sort, bloca Varo.

37' Ara és de Godoy! El canari agafa una pilotada perduda, però no té espai per preparar un remat.

35' Moment de Jardí Roba Joan Oriol, Pablo la cedeix ràpidament a Jardí que, d'esperó, allarga a Godoy. Aquest se la deixa de nou al reusenc i la pilota acaba a córner.

31' Minuts difícils del Nàstic Els grana han anat de més a menys i gairebé que no poden passar del mig del camp amb criteri. Apareix la precipitació.

25' La té clara Durán El Celta Fortuna no necessita més que tres passades ràpides per generar perill. Rueda li guanya l'esquena a Andy centra a l'àrea i Durán s'estira, però, per sort, no arriba a rematar.

23' Surten els nervis El Nàstic ha anat de més a menys. Els grana han perdut l'empenta inicial amb la pilota i, a més, es mostra erràtic en els controls de l'esfèric en defensa. S'enfonsa el Nàstic al darrere.

17' Tercer córner per al Celta Els gallecs van de menys a més. Tercer córner que remata el Celta. De moment, tots fora i sense generar perill.

13' Targeta groga per al Celta La veu Damián per tallar un contraatac liderat per Godoy.

12' Salva Pol Domingo Primera jugada fàcil del Celta FOrtuna, Dues connexiosn ràpides i un gran regat de Raúl Blanco ha habilitat un remat al segon pal de Joel López que ha aturat Pol Domingo. Es fa fort el Celta.

11' Mal anul·lada a Pablo Pablo li pispa l'esfèric a un defensor rival a l'àrea, però l'àrbitre creu que li fa falta quan el davanter ha tocat pilota.

6' El Celta Fortuna, erràtic El filial gallec té molt clar el seu estil. Pilotada amunt i combinacions ràpides per aprofitar la velocitat dels davanters. De moment, la pressió del Nàstic ha desestabilitzat el seu plantejament i perden la possessió amb facilitat.

5' Godoy en punta Els grana han plantat un doble sistema amb 4-4-2 i 4-2-3-1 depenent dels moviments de Pablo Fernández. Godoy assumeix la punta d'atac mentre que Pablo s'endarrereix per recollir les pilotes elevades.

2' La primera és de Montalvo Inici mordaç del Nàstic en la pressió. Aquesta ha provocat l'errada de la defensa i Jaume Jardí ha buscat el tir. Finament, qui ha pogut encanonar la porteria rival ha sigut Montalvo i Ruly ha aturat el xut en dos temps.

1' Comença el partit Mou la pilota el Celta.

Cent partits de Pablo Fernández El davanter del Nàstic, Pablo Fernández, va complir cent partits amb la samarreta grana contra el Tarazona. Abans del duel contra el Celta rep un homenatge amb una samarreta commemorativa dels 100 partits amb el primer equip. Al febrer, el centenari va ser Pol Domingo.

Torna Óscar Sanz El migcampista grana, Óscar Sanz, torna a la convocatòria després d'un mes fora per lesió. Sanz s'ha recuperat en temps rècord, però encara no està llest per ser titular, tot i que és probable que surti a la segona meitat.

El Deportivo no s'atura Dissabte, el Deportivo va fer la seva feina i va vèncer la Cultural Leonesa per 2-0. Els gallecs fan olor de Segona Divisió, però la victòria és favorable al Nàstic perquè dona l'oportunitat als grana a fer un pas de gegant al play-off amb uns potencials 8 punts si sumen els 3 contra el Celta Fortuna.

Quatre canvis a l'onze Revolució en l'onze inicial de Dani Vidal respecte al partit contra el Tarazona. Pol Domingo torna després de complir un partit de sanció. Al mig del camp, Borja Martínez recupera el seu lloc al mig del camp al costat de Montalvo. El sistema varia a un 4-4-2 amb Andy Escudero titular i Alan Godoy acompanyant Pablo Fernández.

Onze del Celta Fortuna Ruly García, Rueda, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Manu Fernández, Joel López, Román, Damián Rodríguez, Alfon González, Raúl Blanco i Pablo Durán.

Onze del Nàstic amb canvis Varo, Pol Domingo, Nacho, Trigueros, Joan Oriol, Montalvo, Borja Martínez, Andy Escudero, Jaume Jardí, Alan Godoy i Pablo Fernández.