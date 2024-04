Segueix en directe el Tarazona-Nàstic

Per problemes tècnics no es podrà continuar el minut a minut. Disculpeu les molèsties.

Marc Montalvo entra per Borja Martínez després de realitzar l'escalfament. Primer partit que es perd el manxec.

El partit està a punt de començar!

Nàstic i Tarazona necessiten els tres punts per seguir vius en les seves lluites. El Nàstic per l'ascens directe i el Tarazona per la salvació.