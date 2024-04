El Nàstic vol trencar el mur defensiu del Tarazona per allargar la ratxa

El Nàstic i el Tarazona són dos equips que depenen d’uns punts forts similars, tot i que es troben en dos camins completament diferents. Els aragonesos arriben al duel en una ratxa de tres victòries consecutives que han sigut suficients per sortir del descens.

D’altra banda, els dos darrers triomfs dels grana mantenen l’equip viu en la persecució per assolir l’ascens directe. En aquest tram final de la temporada, els objectius dels dos equips requereixen pocs errors, així que el duel al Municipal de Tarazona a les 16 h assegura intensitat.

Els dos equips basen les seves victòries en la seva solidesa defensiva. El Nàstic és molt més efectiu en aquest aspecte i, per aquest motiu, un lluita per pujar i l’altre per salvar-se. Amb tot, el conjunt entrenat per Molo acumula només 27 gols en contra, una xifra que situa l’equip entre els sis més segurs en defensa. Aquesta és la seva principal arma per obtenir punts. De fet, acumula 15 porteries a zero, tres més que el líder, el Deportivo.

El seu punt feble és la part ofensiva. Amb uns escassos 23 gols a favor, la fiabilitat defensiva és la clau per sumar de tres. De fet, les vuit victòries del Tarazona aquesta temporada han vingut acompanyades amb una porteria a zero. Els aragonesos no han guanyat cap partit en el qual els seus rivals hagin marcat un gol. D’aquesta manera, la seva estratègia passa per buscar una oportunitat en el joc directe i guardar el resultat a capa i espasa.

Aquesta estratègia els ha servit per sumar 10 dels últims 12 punts possibles i acumular quatre partits sense rebre un sol gol i els últims tres amb victòria contra rivals d’altura com la Ponferradina, el Celta Fortuna i el Lugo. Amb Salvi Carrasco a la porteria i l’exgrana Marc Trilles liderant la defensa de cinc, els de Molo han trobat una fórmula que els ha fet sortir del pou del descens.

El Nàstic és un equip amb característiques similars, de fet, els grana només han guanyat dos partits de les 16 victòries assolides si el rival ha marcat. L’última va ser, precisament, contra el Tarazona al Nou Estadi Costa Daurada. Aquell era un duel de màxima pressió, amb l’espasa de Dàmocles penjant sobre la banqueta grana.

Per sort, Mario Rodríguez va aparèixer al minut 98 per salvar el partit i provocar un punt d’inflexió en l’equip perquè, des d’aquell moment, els tarragonins només han mirat cap amunt. Dani Vidal va celebrar el triomf amb eufòria, i, d’altra banda, Molo va acabar desfogant-se contra els àrbitres en una roda de premsa molt tensa.

Vidal i Molo es tornaran a trobar diumenge en un partit que mesurarà la fiabilitat defensiva d’ambdós equips. El Nàstic es presenta al partit amb la baixa de Pol Domingo per amonestació i els lesionats David Concha, Marc Álvarez i Óscar Sanz.

Fernando Román Román dirigirà el Tarazona-Nàstic

L’àrbitre de Palència Fernando Román Román dirigirà el Tarazona-Nàstic del diumenge. El col·legiat, que ha xiulat a la Primera RFEF des de la seva creació, no ha dirigit cap partit del Nàstic enguany, però serà la tercera vegada que ho fa amb el Tarazona en dos partits que van acabar amb derrota i empat pels aragonesos. La temporada 21/22, Román va xiular el Betis Deportivo-Nàstic, un partit que va acabar amb victòria grana per un contundent 0-3.