Dani Vidal: «Aquest 2024, el Tarazona només ha fet gols a pilota aturada»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la trenta-dosena jornada de campionat a Primera Federació. Després de retrobar-se amb la victòria al Nou Estadi davant el Fuenlabrada (1-0), els granes volen continuar sumant de tres davant d'un Tarazona enraxat. El partit es disputarà aquest diumenge a les 16:00 hores a Tarazona.

Arribats al tram decisiu de la temporada, Vidal ha volgut continuar donant importància a mantenir l'enfocament setmana a setmana: «és un partit més» ha reconegut abans d'afirmar que «és un rival difícil en bona dinàmica que exigirà el màxim esforç per aconseguir la victòria.»

Possible retorn d'Óscar Sanz retallant els temps de recuperació

Quant a les baixes per al partit, Vidal ha informat que Marc Álvarez encara no compta amb l'alta esportiva, mentre que Concha tampoc estarà disponible. Tanmateix, ha destacat la possible participació d'Óscar Sanz, que ha sorprès l'equip en retallar els terminis de la seva recuperació: «Aquesta setmana ja ha participat en alguns exercicis amb el grup. Aquest dissabte veurem si entrena i si decidim que viatgi amb nosaltres. Ens ha sorprès. La musculatura que té al genoll el va protegir en la caiguda que li va produir l’esquinç.»

Vidal també s'ha mostrat molt clar a l'hora de voler treure el focus als partits dels rivals a la classificació, per centrar-se en els partits del mateix equip: «No miro contra qui juguen els rivals. Ho sé de manera indirecta perquè et creues amb la gent i ho comenten. Queden moltes jornades. Hi ha molts duels. Les diferències entre equips de dalt i de baix ja no existeixen perquè tots ens juguem molt. Nosaltres hem de centrar-nos en la nostra feina i anar a Tarazona pels tres punts» ha dit.

El tècnic també ha comentat les fortaleses del pròxim rival dels granes. Vidal ha anticipat un partit de molta disputa i joc directe, caracteritzat per duels individuals i un enfocament físic per part del rival, així com una gran arma a la pilota aturada. «El 2024 només han fet gols a pilota aturada. El darrer del 2023 també ho va ser. És un equip molt ben treballat en aquest aspecte.» També va destacar la importància de mantenir la calma i la possessió de la pilota en camp rival.

Respecte a l'entrenador del Tarazona, Molo, Vidal ha elogiat la seva feina i l'adaptació de l'equip a l'ascens, assenyalant que han millorat considerablement des de l'inici de la temporada.

Finalment, el tècnic ha tornat a repetir que «l'objectiu de l'equip és obtenir els tres punts aquest cap de setmana. Portem tota la temporada a la zona alta de la classificació i hem mostrat un nivell molt regular durant tota la temporada, són les millors sensacions que pot tenir un entrenador» ha tancat.