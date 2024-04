La Marea Grana serà determinant en els desplaçaments del tram final de la temporada del Nàstic

La Vidalneta traurà molt fum en aquest tram final de la temporada. Els sortejos són capritxosos i al Nàstic li ha tocat uns últims desplaçaments que permeten que la Marea Grana sigui determinant per assolir l’objectiu. Tret del de la Cultural Leonesa del 29 d’abril, que és el més llunyà, la resta són a una distància més que assequible. El del diumenge, contra el Tarazona, està a tres hores. Els altres dos, contra el Sabadell i el Barça Atlètic, estan a una hora i, a més, el fet de ser uns derbis catalans afegeixen més incentius per viure un ambient superior.

Aquesta temporada, no hi ha un sol partit en el qual els de Dani Vidal hagin estat sols. La primera Marea Grana de la temporada va ser contra el Teruel, el 17 de setembre. Era la quarta jornada de lliga, però uns 200 aficionats es van apuntar per animar al seu equip a l’estadi de Pinilla. Finalment, van poder celebrar la victòria i el primer lideratge de la temporada amb el seu equip. Abans, però, uns pocs valents van animar al Nàstic en el primer desplaçament contra el Rayo Majadahonda en un partit marcat per la forta pluja. En la darrera sortida, contra la Ponferradina, un rival que està més lluny que Lleó, desenes de nastiquers van ser presents per acompanyar els seus. Aquesta imatge es va repetir contra l’SD Logroñés i el Sestao River, entre d’altres.

La marea grana més contundent va ser contra el Cornellà a l’Stage Front Stadium. Més d’un miler d’aficionats van fer seu un estadi de Primera Divisió i el Nàstic va jugar com si estigués a casa seva. Aquesta imatge es repetirà a l’estadi Johan Cruyff i a la Nova Creu Alta.

El Nàstic no caminarà sol

La unió entre equip i afició aquesta temporada ha estat total. Dani Vidal ja va mostrar el seu orgull a la prèvia contra el Cornellà destacant que «em sembla una barbaritat, hi ha equips de Primera i Segona que no mouen a tanta gent». A més, aquesta connexió també s’ha palpat amb el fenomen Vidalneta que, amb l’emoticona d’una furgoneta a X, jugadors i aficionats comparteixen un mateix destí.

Tampoc estarà sol el Nàstic a Tarazona. Al tancament d’aquesta edició, 110 nastiquers ja s’havien apuntat en el desplaçament d’aquest diumenge. El Nàstic pretén carregar dos autobusos i, sumats a tots aquells que vulguin desplaçar-se pel seu compte, fer una bona pinya al Municipal de Tarazona. Tothom que vulgui formar part de l’expedició encara és a temps, perquè la promoció estarà disponible fins divendres al migdia a les oficines del Nou Estadi.

Horaris confirmats

Ahir es van fer oficials les dates de les últimes dues jornades de Primera RFEF. Com són les més determinants, consten d’horari unificat i obligarà als nastiquers a estar pendents del transistor. La jornada 37, que correspon al Barça Atlètic-Nàstic, es jugarà dissabte 18 de maig a les 19 hores. Finalment, els grana tancaran la lliga contra el Rayo Majadahonda el dissabte 25 de maig a les 19 hores.