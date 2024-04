Borja Martínez, el jugador indiscutible del Nàstic d’un mig del camp exigit

Si una cosa ha demostrat el Nàstic aquesta temporada és la seva

gran varietat en els onzes inicials. El gran fons d’armari permet a Dani Vidal establir diferents estratègies i deixa pocs imprescindibles. Fins i tot, el darrer diumenge, Pablo Fernández es va quedar a la banqueta per primera vegada aquesta temporada a favor d’Alan Godoy. Amb tot, hi ha un únic jugador que ha mostrat ser imprescindible i que no s’ha perdut cap partit des de l’inici a la lliga i aquest és Borja Martínez. El d’Elche de la Sierra és l’home que fa moure el Nàstic en un mig del camp exigit.

Amb Óscar Sanz lesionat des de principis d’abril, Marc Montalvo i Ander Gorostidi s’han repartit els minuts al costat de Borja Martínez segons les necessitats dels partits. Martínez és l’encarregat de moure el partit. De fet, quan està bé, el Nàstic funciona i amb les seves 5 assistències demostra que és crucial també en atac. Amb Óscar Sanz, Martínez havia trobat la seva parella ideal, perquè oferia múscul i control de zona i li alleujava les tasques defensives. Gorostidi és un perfil ofensiu que brilla més a la mitjapunta i Marc Montalvo és en els darrers partits l’eina segura per cobrir Sanz.

El darrer diumenge, els tres migcampistes disponibles van sortir des de l’inici contra el Fuenlabrada. Aquest és un «risc» que va decidir prendre Dani Vidal per controlar el ritme del partit. Sense Óscar Sanz, l’alternativa com a quart migcampista va recaure en Escudero: «A l’Alcoyano ja va jugar partits com a migcampista i comptem amb aquesta peça per cobrir les posicions al mig del camp», va destacar Vidal. Amb tot, sigui per les condicions del rival o per la falta de descans de Borja Martínez, la realitat és que el d’Elche de la Sierra només va poder brillar en jugades puntuals i en la seva precisió en les jugades a pilota aturada. Si Martínez no funciona, el Nàstic s’encalla i contra el Fuenlabrada es va acabar de frenar a la segona meitat, deixant la iniciativa al rival.

Martínez podria tenir un descans obligat pròximament perquè, des de fa partits, el migcampista grana compta amb quatre targetes grogues, les mateixes que Marc Montalvo, així que, en cas de veure la cinquena contra el Tarazona, Dani Vidal haurà de buscar una nova alternativa per reconfigurar la medul·lar grana.